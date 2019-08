Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dodonai választ adott a Fidesz Boldog István kólabojkottjára
Nem tudtuk meg a válaszból, hogy pártszinten is bojkottálják-e a Coca-Colát, vagy sem.

Tovább folytatódnak a tüntetések Hongkongban
Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen szombaton, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt.

Titkolja a kormány, kiknek jut autó a 82 milliárdos közbeszerzésből
A Pénzügyminisztérium nem volt hajlandó elárulni a szocialista párti Harangozó Tamásnak, kik juthatnak új járművekhez a 82 milliárd forintos kormányzati járművásárlási programból. És akkor megtudtuk, hogyan gondolta a kormány az éjszakai repülési tilalmat
Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség ellenére négyből három magyar csapat kiesett a nemzetközi kupák selejtezőiből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ
Egy esernyő sosem árt. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről
Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.