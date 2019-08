Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta tízezres különbséget jelenthet.","shortLead":"Egyre nagyobb a különbség a jól és a rosszul keresők későbbi nyugdíja között, de néhány év korkülönbség is havonta...","id":"20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91412e1b-763d-4fbd-ac91-58de8703df2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_koltsegvetest_is_megrengethetik_a_nyugdijrendszer_meltanytalansagai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:17","title":"A költségvetést is megrengethetik a nyugdíjrendszer méltánytalanságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel az üdítős cég melegbarát reklámkampánya miatt. Közben az internetes népművészet is beindult.","shortLead":"Már a nemzetközi sajtó is beszámolt arról, hogy a fideszes Boldog István a Coca-Cola-termékek bojkottjára szólított fel...","id":"20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9a641-44c3-481b-a0f0-03571f376f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_memek_coca_cola_boldog_istvan_fidesz_bojkott","timestamp":"2019. augusztus. 06. 13:59","title":"Gyűlnek a mémek a kólabojkott meghirdetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos, ezért mindent elárasztó LED-világítás.","shortLead":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos...","id":"201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d4d48-1068-460a-bf88-00e2e3967234","keywords":null,"link":"/tudomany/201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:30","title":"A gyerekekre kifejezetten káros lehet, ha rossz LED-izzót választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt aggódhatnak.","shortLead":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt...","id":"20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2c28a-d02c-485d-9153-0c2cc40fed59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:03","title":"Bármikor megszerezheti a felvételeket a rendőrség az Amazon kapucsengőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén.","shortLead":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter...","id":"20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571c0ffa-5dcb-4674-82ae-69f971cbe01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:55","title":"Palkovics miniszter olyan kamerákat álmodott a Hungaroringre, amikre bárki rákapcsolódhat, és így nézheti a versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","shortLead":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","id":"20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11ef34-d2ac-4f12-a00e-d24d752b501b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:09","title":"Szarvason két fideszes és egy egykori fideszes is elindulhat polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]