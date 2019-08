Elég jól dokumentálta Novák Katalin a családi nyaralását közösségi oldalán, sátoroztak, az államtitkár sziklát is mászott, futott, szinte minden napra jutott egy fotó.

A legutóbbi poszt arról szól, hogy ők a családban a férjével és három gyerekkel, illetve egy kutyával vannak, ehhez kapcsolódó hangulatjelet (emotikont) keresett a telefonjában. De nincs ilyen.

Hol vannak a nagycsaládos hangulatjelek? Tette fel a kérdést.

Van mindenféle formáció: egy férfi-egy nő, két nő, két férfi, ezek különböző kombinációi egy-két gyerekkel, egyedül álló szülők egy-két gyerekkel, de kettőnél több gyerek sehol. Hogy is van ez...?

Nemrég megírtuk azt is, Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó. A politikus férjével és három gyerekével az egyik szomszédos országba utazott, és „cseppet sem szegte kedvüket, hogy az autóban alig fértek el öten – illetve hatan, mert most először velük tarthatott Pogó, a menhelyről elhozott kutyájuk is”.