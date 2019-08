A szeptemberben kezdődő tanévben szakgimnáziumban 31 157, általános gimnáziumban 28 738, szakközépiskolában 17 593, szakiskolában 1088, készségfejlesztő iskolában 311 tanuló kezdi meg tanulmányait, ez azt jelenti, hogy tíz év után először idén szeptemberben többen kezdik meg tanulmányaikat szakgimnáziumban, mint az általános gimnáziumban – nyilatkozta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke az MTI-nek, miután Kazanyban vasárnap felkereste a WorldSkills rendezvényen induló magyar versenyzőket.

Parragh László szerint a szakképzés erősödődéséhez hozzájárult az is, hogy a társadalomban egyre inkább közbeszéd tárgya egy szakma megszerzése. Tudatosult a fiatalokban az is, hogy a szakmák az alkotás örömét is jelentik, és talán ami a legfontosabb, megélhetést, biztos egzisztenciát adnak, kellő ambíció esetén pedig a továbbtanulás is biztosított. Ahhoz, hogy a szakképzésben bekövetkezett trendforduló tartós legyen, meg kell győzni a szülőket is arról, hogy szakmát tanulni küldjék a gyerekeket. Az elnök szerint a térség rendszerváltó országai azzal a problémával szembesültek, hogy

a jól képzett munkaerejük java elment, a maradék pedig minőségében és mennyiségében kevés a gazdaság növekedésének támogatásához, Magyarország viszont jóval korábban kezdett foglalkozni a problémával.

Elmondása szerint a magyar társadalomban egyre többen kezdik felismerni, hogy fontos a szakképzés, bár hozzátette, a szülőket még meg kell győzni, hogy szakmát tanuljanak a gyerekek. Parragh elmondta, a kamara egyértelmű álláspontja, hogy jól képzett szakmunkás nélkül egy ország nem lesz sikeres.