Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","shortLead":"Az első szettben meglepte a svájcit az ismeretlen indonéz ellenfele.","id":"20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66b149d-c5a2-4eeb-88a6-0e906f484143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec1c4b5-237f-4a95-a8ba-a879e9adc29d","keywords":null,"link":"/sport/20190827_Federer_docogosen_de_nyert_az_US_Openen_az_elso_meccsen","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:39","title":"Federer döcögősen, de nyert az US Openen az első meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","shortLead":"Évszázados rekordok dőltek meg Ausztriában. ","id":"20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b54341b-2171-487d-855b-37248562cd78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_legmelegebb_nyar_evszazados_homersekleti_rekordok_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:42","title":"Az utóbbi 250 év legmelegebb nyara volt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai felhasználók is érintettek lennének a botrányában, ám a Politico most arról ír: EU-s országokból származó hangmintákat is rögzítettek.","shortLead":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai...","id":"20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3caeb85-8bc7-4b1c-88f7-5230c9291e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:03","title":"Most derült ki: európaiak is érintettek a Facebook lehallgatós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","shortLead":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","id":"20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3fac8d-e423-4663-9202-0f6cf610aaa0","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:26","title":"Elmondta a posta, hogyan kézbesíti a rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","shortLead":"Jelenleg még sztrádabélyeget használnak a személyautóknál.","id":"20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca257fa1-b2c8-4995-bb94-a83a263753fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8101ac76-b93e-4b37-8f53-2e235c152e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_A_csehek_is_utolerik_a_vilagot_jon_az_ematrica_naluk_is","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:31","title":"A csehek is utolérik a világot, jön az e-matrica náluk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e2399d-89e1-4a9c-85dd-e2ca5084dd8f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perui régészek 227 olyan gyermek földi maradványait találták meg, akiket a prekolumbiánus csimu kultúra rituáléja szerint áldoztak fel az istenek kiengesztelésére. Feren Castillo archeológus szerint a felfedezés példa nélküli a világon.","shortLead":"Perui régészek 227 olyan gyermek földi maradványait találták meg, akiket a prekolumbiánus csimu kultúra rituáléja...","id":"20190828_gyermekaldozat_peru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e2399d-89e1-4a9c-85dd-e2ca5084dd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a58081-1bbb-4835-aa5c-8bd307d498f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_gyermekaldozat_peru","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:03","title":"A világ legnagyobb gyermekáldozati helyét találták meg Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","shortLead":"Hajszálra vagyunk a 330-as eurótól, és a történelmi mélypont sincs messze.","id":"20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726257-6fdb-486f-913e-931e2159f431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Idei_melypontjara_ert_a_forintarfolyam","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:00","title":"Idei mélypontjára ért a forintárfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"Majorosi Anna","category":"itthon","description":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Vitára és megoldásra van szükség.","shortLead":"Nincs elég tanár, és egyre kevesebb lesz. Vitára és megoldásra van szükség.","id":"20190827_Fak_ju_tanar_ur_2_avagy_a_pedagogushiany_megoldasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc23b4f-9938-4f5e-b59c-f749bce46e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fak_ju_tanar_ur_2_avagy_a_pedagogushiany_megoldasai","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:10","title":"Fák jú tanár úr 2, avagy a pedagógushiány megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]