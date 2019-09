Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Horvát lapok meg nem erősített információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Smokvica nevű szigeten járt, ami a horvát lapok szerint Csányi Sándor tulajdona lehet. Az Indexnek az OTP kommunikációs főosztálya azt írta, a sziget hasznosításának jogát 30 évre az OTP ingatlankezelő alap horvátországi érdekeltsége nyerte el. Az viszont nem derült ki, valóban járt-e ott Orbán. Horvát lapok szerint Orbán Csányiék szigetén is járhatott augusztusban Gyál közelében történt a baleset. Négyes karambol, dugó az M0-son És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos középkorú nő és férfi keresi azt a személyt, akivel megoszthatja az életét. 50 feletti hölgyeket kérdeztünk arról, hogyan keresik, vagy találták meg párjukat, milyen nehézségekbe ütköztek, és vannak-e mások számára is hasznos tanácsaik.","shortLead":"A szerelem és az ismerkedés nem a fiatalok kiváltsága. És nem igaz, hogy 50 felett már úgyis mindenki foglalt. Számos...","id":"remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4104c9b-32ab-46c7-9bcb-41528dba7eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a6628c-eb73-4423-aeb9-ef6260052e13","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190904_50es_no_tarskereses_randi_szerelem","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:30","title":"50-es nő vagyok és társat keresek. De hogyan? 50-es nő vagyok és társat keresek. Szakemberek szerint a helyzeten csak alapos felvilágosító kampánnyal, egészségügyi szűrőprogramokkal és jogszabály-változtatásokkal lehetne segíteni, külföldi donorokra azonban még így is szükség lesz. Már persze ha a hatóságok részéről nem történik egy újabb tiltás. Még fizetnek is érte, még sincs elég magyar donorsperma ","shortLead":"Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra...","id":"20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dfeb3d3-cb01-4199-b605-19cbf21324fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd8f1a-32e0-4f20-9439-17a455375428","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:30","title":"Még fizetnek is érte, még sincs elég magyar donorsperma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. A kormány határozott a maximális árról, a kivitelezői ajánlatok sokkal olcsóbbak lettek. Hirtelen lefaragtak 80 milliárdot a tervezett új gigakézicsarnok árából