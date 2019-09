Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok mellé nagyobb képernyővel szerelt iPad és új okosóra is érkezett.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően három új iPhone-nal is előállt keddi eseményén az Apple. A sokak által várt új telefonok...","id":"20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9823a1c3-f128-4c1e-a0a7-7cd197ad0d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802e422b-0239-4896-8436-80a2bf5f528e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_apple_iphone_11_pro_max_bejelentes_specifikacio_megjelenes_funkciok_kamera_ar","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:43","title":"Ez az Apple nagy bejelentése: itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás előtti elemzésünk az e heti HVG-ben.","shortLead":"Az önkormányzatok helyzete mára alig ad lehetőséget arra, hogy onnan szervezzék az ellenzéki ellenállást. Választás...","id":"20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b52ac0-b6b5-4edc-b6c9-44b37985ba04","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_fidesz_ellenzek_valasztas_osszefogas_orban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:43","title":"Fogalmi zavar az ellenzék részéről kormányváltó hangulatban bízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan segíthet sikerhez minket az, ha listába vesszük és rendszeresen felidézzük mások hibáit?","shortLead":"Hogyan segíthet sikerhez minket az, ha listába vesszük és rendszeresen felidézzük mások hibáit?","id":"20190912_Igy_vihetnek_elorebb_bennunket_masok_apro_botlasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bfdc23-69f5-4181-a7d4-55b658792b8e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190912_Igy_vihetnek_elorebb_bennunket_masok_apro_botlasai","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:15","title":"Így vihetnek előrébb mások apró botlásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","shortLead":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","id":"20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191786b8-de82-42fc-b965-996ba8d26333","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:34","title":"Bíróság: Törvénytelen a brit parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A listát még nem vetették össze az evakuáltak és a menhelyeken lévők adatait tartalmazó nyilvántartással.

","shortLead":"A listát még nem vetették össze az evakuáltak és a menhelyeken lévők adatait tartalmazó nyilvántartással.

","id":"20190911_Dorian_hurrikan_kozel_2500_embert_tartanak_nyilvan_eltuntkent_a_Bahamakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=591bb565-ee6c-4745-aee3-a09c680767eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee5b425-4bb9-4160-90cd-678aa3f17930","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_Dorian_hurrikan_kozel_2500_embert_tartanak_nyilvan_eltuntkent_a_Bahamakon","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:38","title":"Dorian hurrikán: közel 2500 embert tartanak nyilván eltűntként a Bahamákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de8fe9-db7c-4a83-b109-c6c332147496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20190911_Fozzon_velunk_Ormenyorszag_Lule_Kebab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98de8fe9-db7c-4a83-b109-c6c332147496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845ae35-453d-43da-960e-c519056ee27d","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Fozzon_velunk_Ormenyorszag_Lule_Kebab","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:40","title":"Főzzön velünk! – örmény kebab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","shortLead":"A nyomozás már megjárta kétszer az adóhatóságot, és egyszer a rendőrséget is. Most újra elővették.","id":"20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3680384f-3541-4716-bf6f-1125ab029254","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Ismet_nyomoz_a_NAV_egy_ugyben_amiben_Simonka_Gorgy_es_Mengyi_Roland_lehet_erintett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:50","title":"Ismét nyomoz a NAV egy ügyben, amiben Simonka Görgy és Mengyi Roland lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","shortLead":"Egyedül indul a polgármesteri posztért Mészáros László István, akit a Fidesz támogat.","id":"20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0863433f-fbab-47f2-b4e9-460ad6fae58d","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_meszaros_laszlo_istvan_felcsut_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:21","title":"Nem lesz ellenfele Mészárosnak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]