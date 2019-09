Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi vesztegetési botrányban.","shortLead":"30 ezer dollár pénzbírságot és két hét börtönt kapott Felicity Huffman. Ő az első, akit elítéltek az egyetemi...","id":"20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7bdb99-f37a-4539-9523-48ed2e3d4e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821981f-f9ea-4017-838b-86a6bafed031","keywords":null,"link":"/elet/20190914_Bortonre_iteltek_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet_mert_kenopenzzel_tolta_be_a_lanyat_egyetemre","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:17","title":"Börtönre ítélték a Született feleségek színésznőjét, mert kenőpénzzel tolta be a lányát egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is maradt a telefonnal kapcsolatban.","shortLead":"Több korábbi pletykát is megerősít az a kép, melyen a Huawei Mate 30 Pro látható. Néhány kérdőjel azonban még így is...","id":"20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd52c67c-46cd-4ebe-af9d-8990ff980846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308a23f-7e06-42a2-8a61-f2b8379f99df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_huawei_mate_30_pro_okostelefon_foto_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:03","title":"99%-ra vehetjük, hogy ilyen lesz a csütörtökön érkező Huawei Mate 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","id":"20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038eb07f-b0be-4d3b-8b23-d297dd2604f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:37","title":"Hatalmas lángokkal égett egy ház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","shortLead":"Az amerikai elnök eleve feleslegesnek tartja az új típusú izzókat. ","id":"20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece34343-63b6-4db2-9926-17d81974c65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_donald_trum_narancssarga_arc_energiatakarekos_izzok","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:28","title":"Trump szerint az energiatakarékos izzók miatt tűnik narancssárgának az arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","shortLead":"Megtartotta tanévnyitóját a Közép-európai Egyetem, az új diákoknak egyelőre nem kell hetente ingázniuk Bécsbe. ","id":"20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b0f2c8-877b-47bd-9c56-5f0b60338091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab731e9-3226-4548-9b7b-6b5b10d8bd72","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Ignatieff_A_CEU_ezutan_is_a_szabadsagot_kepviseli_majd_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:08","title":"Ignatieff: A CEU ezután is a szabadságot képviseli majd Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","shortLead":"Hogy jön össze a dixieland és a musical?","id":"201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a7a3d-126e-4926-9d52-97decf448c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a476bc-d4c6-417e-bdf2-7f613e78c3c0","keywords":null,"link":"/kultura/201937_koncert__klezmerbe_merulve_hot_jazz_band_es_biro_eszter","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:40","title":"Különös páros: együtt lép fel a Hot Jazz Band és Bíró Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4b0ec5-f165-4e5d-834d-06ad4c68a97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean-Claude Juncker szerint a magyar kormányfő magánbeszélgetéseken el szokta ismerni, hogy az Európai Bizottság sokat tett Magyarországért. ","shortLead":"Jean-Claude Juncker szerint a magyar kormányfő magánbeszélgetéseken el szokta ismerni, hogy az Európai Bizottság sokat...","id":"20190912_Juncker_Orban_ezt_akarta_de_nem_gyozott_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc4b0ec5-f165-4e5d-834d-06ad4c68a97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663a4a2-70d6-4543-8d44-0e906fc79cab","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Juncker_Orban_ezt_akarta_de_nem_gyozott_le","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:01","title":"Juncker: Orbán le akart győzni, de nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós kiszolgálással működő McDrive-okban.","shortLead":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós...","id":"20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f36877-bdbb-44e2-ada9-b307088be48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:03","title":"Nagyobb krumplival mehet? A kérdést hamarosan már nem ember teszi fel a Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]