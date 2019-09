Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","shortLead":"Ezrek zendítenek rá rendszeresen plázákban és utcákon, sőt, meccseken is a hivatalos kínai himnusz helyett. ","id":"20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb5f13d-0e68-46aa-89a3-c2bc7f85d08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003e248d-0142-42d9-be7d-9e3999b6afba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190915_Video_Neten_irt_dal_lett_a_hongkongi_tuntetesek_uj_himnusza","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:28","title":"Videó: Neten írt dal lett a hongkongi tüntetések új himnusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","shortLead":"Három éve történt az eset, most emeltek vádat a biztonsági őr ellen. ","id":"20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a593ee-ffdc-4c09-9d6f-c27a98f01560","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_biztonsagi_or_bulinegyed_bantalmazas_ures_uveg_vademeles","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:52","title":"Azért ütötte le a vendéget a biztonsági őr, mert üres üveget rugdosott a járdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","shortLead":"Nem csatoltak bizonyítékot, így nem lehet tudni, hogy valóban szabálytalanul jöttek-e össze az aláírások.","id":"20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c09e-e8bd-4b34-b2e8-b04235f0ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_nvb_fellebbezes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:11","title":"Elutasította az NVB Puzsérék fellebbezését, Berki indulhat a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett benchmarkteszt eredménye olvasható ki.","shortLead":"Felkerült a netre egy táblázat, amelyből mindne jel szerint a Huawei még be sem jelentett készülékével végzett...","id":"20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758ab717-35d4-4aa2-85b5-6c43ee20a030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_huawei_mate_30_pro_okostelefon_geekbench_benchmark_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:35","title":"Nagy a titkolózás, de ez a táblázat már a Huawei Mate 30 Pro erejét mutathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4eaa542-4ac8-4195-bae6-04d8864c17d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az már az elődöntőbe kerüléssel eldőlt, hogy olimpiai kvótát szerzett.","shortLead":"Az már az elődöntőbe kerüléssel eldőlt, hogy olimpiai kvótát szerzett.","id":"20190916_lorincz_viktor_birkozas_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4eaa542-4ac8-4195-bae6-04d8864c17d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cecb84-8f59-4c6a-8a83-1277c29bdf27","keywords":null,"link":"/sport/20190916_lorincz_viktor_birkozas_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:38","title":"Ezüstérmes Lőrincz Viktor a birkózó-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","shortLead":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","id":"20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc3846c-863a-42c8-9ea6-b9c4cbfec95d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:39","title":"Októberben indul az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]