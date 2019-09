A 210 méteres győri futópályát már fél éve használják az emberek, most helyi iskolások előtt adták át. A tanárnőjük szerint ez teljesen rendben van, "szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk", mondta.

Egy hónapok óta kész rekortán futópályát adott át a helyi iskolások jelenlétében Borkai Zsolt győri fideszes polgármester és Sík Sándor önkormányzati képviselő Győrszentivánon – írja az Index.

A lap azt írja, több szülő is felháborodott azon, hogy gyermeküket politikai kampányeseményre vitték, az esetről pedig a helyi média is beszámolt, így a tudósításba is bekerültek, holott a szülőktől nem kértek erre hozzájárulást. A helyi média úgy számolt be az esetről, hogy az átadásra "több osztály érkezett, és a diákok ki is próbálták" a pályát.

Az Index azonban úgy tudja, a 10 millió forintból épült 210 méteres futópálya egyébként már fél éve elkészült, és használják is azóta.

Répásiné Hajnal Csilla, az érintett Váci Mihály Általános Iskola igazgatónője a lapnak azt mondta, meglepődött a szülők reakcióján, mert

a szülők a beiratkozáskor már nyilatkoztak arról, hogy gyermekeiket a pedagógusok Győrszentivánon belül kivihetik rendezvényekre, majd idézte az iratot, amely szerint az ilyen eseményekről a média is beszámolhat, a gyerekekről fényképek készíthetők. Ezért szerinte a futópálya átadásához nem kellett külön engedély.

Az igazgató szerint a futópálya egy közhasznú dolog, az iskolai testnevelésórákon is tudják majd használni, Sík Sándor önkormányzati képviselőként pedig mindig elmegy az iskola eseményeire, ha hívják, így ők is elmentek, amikor a képviselő hívta őket. "Készségesen segítünk mindenben. Szívesen megyünk, akár énekelünk is, vagy verset szavalunk, mert jó dolog, ha az ember kap valamit, akkor azt vissza is adja" – mondta.

Az igazgatónő úgy emlékezett, hogy a pályát eredetileg tavasszal avatták volna fel, de akkor egy nagy eső elmosta az eseményt, így végül most került erre sor.