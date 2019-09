Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak a pénzükért.","shortLead":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak...","id":"20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38a87cc-4302-4fbc-bc8d-731f314644a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:40","title":"Érdekes játékokkal indít az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő út már elkészült terveit. A munka így alaposan megdrágult.","shortLead":"A kormány Budapest-államtitkára új követelményekkel állt elő, ezért át kell dolgozni a Dél-Budát Dél-Pesttel összekötő...","id":"20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35175af-dab0-4b0c-910e-af1b1d8978d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6ab91b-6bfb-4e5a-bed4-3553e244112e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_budapest_duna_galvani_hid_utepites_tervezes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:25","title":"Drágult pár százmillióval az új budapesti Duna-hidakon átvezető út tervezése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","shortLead":"A teljes szakasz legkésőbb 2021-re kész.","id":"20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97368b56-e262-4e4a-aa38-1013b4b4244e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Egymilliard_forintbol_epitenek_kerekparutat_Gyor_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"Egymilliárd forintból építenek kerékpárutat Győr és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9","c_author":"Hirschler Richárd ","category":"360","description":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek keletnémetek tízezrei az NSZK-ba, amely hálás Magyarországnak a határnyitásért. Erről tudósított 30 évvel ezelőtt, 1989-ben a HVG munkatársa, aki Berlinben beszélt ugyan szakértőkkel, de saját szemével is meggyőződhetett arról, fél évvel a fal leomlása előtt, hogy miért rúgja az utolsókat a szocialista világ egyik oszlopos tagja.","shortLead":"Miért menekülnek? Csapot-papot, csappal együtt otthont, telket, közeli hozzátartozókat hátrahagyva özönlenek...","id":"20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1bcd8-bd14-416c-9d79-c9f6f9c938e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c583eaf-fb02-4e05-a592-4af84d32460e","keywords":null,"link":"/360/20190918_LATOGATAS_AZ_NDKBAN_Az_utolso_oltsa_le_a_villanyt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:15","title":"Ez volt az NDK, a Patyomkin-ország, amelyből lakóinak 1989-ben végképp elegük lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","shortLead":"Erre bezzeg kiment a rendőrség!","id":"20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9845f019-36ff-4fe6-9162-9b42aee6acf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d290a18-32a3-4a82-a98b-4bed835e7074","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Hajszarito_sebesseg_gyorshajtas_nagymama","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:48","title":"Hajszárítóval a kezében ül egy nagymama az út szélén, hogy lelassítsa a gyorshajtókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]