Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része volt a második világháborúban, a jelenségről azonban még mindig nagyon keveset tudunk. A történetek és a traumák feltárásában sokat segíthetnek azok a naplók, amelyeket maguk az áldozatok írtak. Kunt Gergely történész legújabb könyve, a Kipontozva… ezeken a naplóbejegyzéseken keresztül a történelem egy nagyon személyes olvasatát adja.","shortLead":"Abban ma már egyetértenek a történészek, hogy a nemi erőszak és a nemi erőszakkal való riogatás is a hadviselés része...","id":"20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ddb10c1-0ffb-45ba-b39c-35bef0481e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85629b-d849-4d44-a30c-3d13f91853ed","keywords":null,"link":"/360/20190919_Az_en_kis_noi_nyavalygasaim__nemi_eroszak_a_masodik_vilaghaboruban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:00","title":"„Az én kis női nyavalygásaim” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint hihetetlen eredményt ért el.","shortLead":"A Vivo új, NEX 3 készüléke nem csak formája miatt különleges, a teljesítménye se semmi: az AnTuTu mérésein több mint...","id":"20190919_vivo_nex_3_antutu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a936eb6f-e40d-492a-95ff-d355be4c9ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a22e5f5-2ab2-4a05-ba68-8012b872ab0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_vivo_nex_3_antutu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:52","title":"Letarolta a mezőnyt egy új mobil, ez most a világ legerősebbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","shortLead":"Nem csak Éger István elnököt, hanem az egész elnökséget leváltaná az Újratervezés.","id":"20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f86f440-998d-4214-93d2-06cd2fe752e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4801cf9a-fee2-4641-ac92-8f7e2a0b0d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_orvosi_kamara_elnok_eger_istvan_kincses_gyula","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:38","title":"Leváltaná az Orvosi Kamara ellenzéke a 16 éve hivatalban levő elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb híján az ajtón hagyta.","shortLead":"Jobb híján az ajtón hagyta.","id":"20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d31b260-2bbe-4bb8-a1bb-4822378cf335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e94182-324a-4d59-8b6b-f999ab057f99","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csekket_vitt_Rogannak_Karacsony_hogy_befizethesse_a_Tiborczadot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:28","title":"Csekket vitt Rogánnak Karácsony, hogy befizethesse a Tiborcz-adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót alkotott. ","shortLead":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót...","id":"201938_hianybavalosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630c9747-2e03-4717-b49b-775a71b1300f","keywords":null,"link":"/360/201938_hianybavalosag","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:00","title":"Üres terekkel is tudott sokat mondani – Rajk László építészöröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","shortLead":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235b2f9a-2294-4d1b-9bf3-9f3f22fcbdba","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:05","title":"A debreceni polgármester elismerte, hogy a milliós tandíjú magániskolába jár a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","shortLead":"A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat.","id":"20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69179e2-6e07-4429-a58e-3d3a92097f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7a4c5-d829-445c-9b2c-9417928e0ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_a_legkisebb_volvo_is_zold_rendszamot_kap_itt_az_uj_hibrid_xc40","timestamp":"2019. szeptember. 20. 07:59","title":"A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd","c_author":"","category":"itthon","description":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","shortLead":"A Momentum szerint dübörög a kampány.","id":"20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e307403-7aa3-4132-9107-835c90a0b1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948fdf36-1eaf-482f-8f58-3fa9ad152269","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fekaliaval_kentek_ossze_egy_momentumos_aktivista_autojat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:52","title":"Fekáliával kenték össze egy momentumos aktivista autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]