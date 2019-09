Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","shortLead":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","id":"20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a68f41-93a8-45c5-b0d8-5eab48977825","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:08","title":"Ismét elutasították a Budapest Honvéd óvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859cb13f-6035-4604-a6eb-2f320f4adad6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősítenék a légvédelmet, miután két súlyos légi csapás érte a legfontosabb szaúdi olajlétesítményeket. ","shortLead":"Erősítenék a légvédelmet, miután két súlyos légi csapás érte a legfontosabb szaúdi olajlétesítményeket. ","id":"20190921_Katonakat_kuld_SzaudArabiaba_az_Egyesult_Allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=859cb13f-6035-4604-a6eb-2f320f4adad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689e4e0-0981-4c6a-9b62-cd1e0252f12a","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Katonakat_kuld_SzaudArabiaba_az_Egyesult_Allamok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:25","title":"Katonákat küld Szaúd-Arábiába az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barátok voltak Lemmyvel.","shortLead":"Barátok voltak Lemmyvel.","id":"20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20fde9c-c4bc-47dc-8de8-3347be1f1ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17b26e9-6dde-4030-926b-fbfcfae19505","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Meghalt_a_Motorhead_elso_gitarosa_Larry_Wallis","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:28","title":"Meghalt a Motörhead első gitárosa, Larry Wallis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak képviselői, így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője. Kövesi romániai főügyészként a politikusokkal sem bánt kesztyűs kézzel, válaszul leváltották és büntetőeljárást kezdeményeztek ellene.","shortLead":"Megszavazták a román Laura Codruta Kövesi európai főügyészi kinevezésének támogatását az EU-tagországok kormányainak...","id":"201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba213a65-c42a-4dab-9663-d42fe0f2d6ad","keywords":null,"link":"/360/201828_laura_codruta_kovesi_romania_volt_korrupcioellenes_fougyesze","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:10","title":"Kezdhetnek rettegni Európa korrupt politikusai az Európai Ügyészség leendő vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc11e558-3138-4e02-95e1-c70d320e75ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte aktiválja úgynevezett interaktív hirdetéseit a Facebook. Az újfajta reklámok első ránézésre kevésbé zavaróak, inkább szórakoztatónak tűnnek.","shortLead":"Világszerte aktiválja úgynevezett interaktív hirdetéseit a Facebook. Az újfajta reklámok első ránézésre kevésbé...","id":"20190920_facebook_interaktiv_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc11e558-3138-4e02-95e1-c70d320e75ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef5295a-48e8-4e71-b047-90def600e1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_interaktiv_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:03","title":"Nézze csak, milyen újfajta, érdekes reklámok jönnek a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá. Az alapítványok 21 milliárdot vettek ki a projektért felelős cégükből.","shortLead":"2017 óta húzódik a jegybanki alapítványok Váci úti gigaberuházása, most külföldi partnert keresnek hozzá...","id":"20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c630154a-e854-4287-baad-840bc9ee4fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe924e5-6459-4fa7-87b7-829a2900cb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_pada_mnb_alapitvany_vaci_ut","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"Budapesti gigaépítkezéshez tárgyalnak külföldi partnerrel a jegybanki alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es földrengés és szökőár okozta nukleáris katasztrófa elkerüléséért.","shortLead":"Az erőművet működtető vállalat, a TEPCO három volt igazgatóját azzal vádolták, hogy nem tettek meg mindent a 2011-es...","id":"20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b047c10-1461-41d4-b90d-6d06a6bb69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5203d600-11c3-436c-87c8-34946113510a","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_fukusima_atomeromu_nuklearis_katasztrofa_tepco_birosag_felmentes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:16","title":"Felmentette a fukusimai atomerőmű vezetőit a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít. A kereskedelmi háború azonban még jobban meghozta a nyugati és keleti vállalatok kedvét ahhoz, hogy más összeszerelő-országok után nézzenek.","shortLead":"Túlnőtte magát a kínai gyártás, melyben az egyeduralom üzletileg egyébként is kockázatos tényezőnek számít...","id":"201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e3ef92-d500-4230-ae9b-8c9bdacf4814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f192165-171f-45b3-957c-2fc8e681fe30","keywords":null,"link":"/360/201938_gyartok_elvandorlasa_kinabol_not_made_in_china","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:00","title":"Eltűnhet a Made in China matricák egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]