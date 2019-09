Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Karambol volt Mogyoródnál.","shortLead":"Karambol volt Mogyoródnál.","id":"20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66112c80-09f2-4341-9b2d-c6b4a1106824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ce7960-524b-4f55-b3f8-e1cd3f17098b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Nagy_a_torlodas_az_M3ason_Budapest_fele","timestamp":"2019. szeptember. 23. 07:54","title":"Nagy a torlódás az M3-ason Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat, az NHS új iránymutatásában, amit első ízben frissítettek 2011 óta. ","shortLead":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat...","id":"201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799d157-4d34-4f56-867a-afdcba063248","keywords":null,"link":"/360/201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:30","title":"Másképp is lehet edzeni, ha tovább akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új amerikai tanulmány szerint.","shortLead":"A kevés húst tartalmazó étrend karbonlábnyoma kisebb, mint a hagyományos tejet-tojást fogyasztó vegetáriánusé egy új...","id":"20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8109cb16-e7dc-4a13-a27c-6a46ca3badb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd0a22c-52cd-43f1-b69b-1209fcf2679b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_vegetarianusok_husevok_karbonlabnyom","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:03","title":"Jobban árthatnak a Földnek a vegetáriánusok, mint azok, akik kevés húst esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért, hogy támogassák és szórakoztassák a focistát.","shortLead":"A brazil focista, Neymar a szűk baráti körét is beveszi a szerződéseibe: havonta több ezer eurót kapnak azért...","id":"20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1efb8305-5358-4f77-b39d-2808daa5d1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268eebe-5dd9-4e20-9c4e-d07a64552b76","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Neymar_haverjai_tobb_ezer_eurot_kapnak_havonta_hogy_foallasban_a_haverjai_legyenek","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:15","title":"Neymar haverjai több ezer eurót kapnak havonta, hogy főállásban a haverjai legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","shortLead":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","id":"20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d4a91f-e5b4-4254-956d-fae847c75990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:52","title":"EU-s pénzből épültek lakóotthonok Hajdú-Biharban, de hónapok után is üresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","shortLead":"A bajor gyártó tisztán elektromos hajtásláncú zászlóshajó modellje igen dinamikusnak ígérkezik.","id":"20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=828e786b-adf8-4186-900b-51a40cfc0ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81b0678-a92e-45e8-a388-d3bac7a487bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_670_loeros_luxus_villanyautoval_csaphat_oda_a_bmw_a_teslanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:21","title":"670 lóerős luxus-villanyautóval csaphat oda a BMW a Teslának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","shortLead":"Már 60 gyermeket kezelnek a betegséggel. Azt, hogy mi okozta, még nem tudni.","id":"20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b513e-29a0-4292-95f4-42ee701be5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_szalmonella_gyerek_debrecen_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 22. 14:40","title":"Annyi gyerek szalmonellás Debrecenben, hogy megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]