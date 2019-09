Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén hozzájutnak az újdonság számos vonzó funkciójához.","shortLead":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén...","id":"20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e8ed20-0747-4d3a-bf2c-45acb64a86ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:33","title":"Jól járnak most a Galaxy S10-ek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is kitértek a rendeletben.","shortLead":"Nem csak az erkélyen használt nyílt láng használatát szabályozták, még a templomi füstölők biztonságos használatára is...","id":"20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474ee156-253a-45ce-941a-03edfdbec273","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Betiltottak_Oroszorszagban_az_erkelyeken_valo_dohanyzast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:17","title":"Betiltották Oroszországban az erkélyeken való dohányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","shortLead":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","id":"20190926_Defektet_kapott_az_Uber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c34300-1c32-4a12-94ee-0b1a9e795a88","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Defektet_kapott_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:08","title":"Defektet kapott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt asszisztensei egy nyilatkozatot is kiosztottak Brüsszelben. ","id":"20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82408fd8-22d6-42cb-870e-d3dba23fe6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b27920-5047-4eab-8df7-fb18d9f1d3e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Trocsanyi_Politikusok_kezeben_vagyunk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:44","title":"Trócsányi: „Politikusok kezében vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","shortLead":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","id":"20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb624a6d-c138-4fa9-bbd8-1c6a81146bc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:11","title":"Bródy János dallal üzent Hende Csabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész egy interjúban azt is elmondta, Schmidt Mária egyszer felkérte, írjon musicalt az 1956-os emlékévre. De nemet mondott.","shortLead":"A zenész egy interjúban azt is elmondta, Schmidt Mária egyszer felkérte, írjon musicalt az 1956-os emlékévre. De nemet...","id":"20190927_Hajos_Andras_Magyarorszag_ot_legokosabb_embere_kozul_harom_TGM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140247fa-6799-40c9-af9b-9e1ff04b6b59","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Hajos_Andras_Magyarorszag_ot_legokosabb_embere_kozul_harom_TGM","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:30","title":"Hajós András: Magyarország öt legokosabb embere közül három a TGM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás, hogy az ital jellegét nagyban meghatározza a felhasznált párlat, ugyanakkor a sikerhez nem kevés köze van a hozzáadott toniknak is.","shortLead":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás...","id":"20190926_Keseru_karrier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685ca10-10fb-4a3d-8445-135455b78507","keywords":null,"link":"/360/20190926_Keseru_karrier","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:00","title":"Gyógyítja a maláriát, fluoreszkál, és fontos szerepe van napjaink \"koktélforradalmában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]