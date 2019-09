Kovács Zoltán: "Internacionalista boszorkányüldözés" zajlik Trócsányi László ellen

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04042122-6ad7-4c3a-b4b2-5ab1c03247da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyiünknek vannak vízióink a jövőről, de azért az mindenképp izgalmasabb, amikor egy bennfentes képzeli el, milyen vívmányok várhatók tíz év múlva a saját területén. A Huawei még 2010-ben készített egy videót a 2020-as év elképzelt, telekommunikációhoz kapcsolódó eszközeiről.","shortLead":"Valamennyiünknek vannak vízióink a jövőről, de azért az mindenképp izgalmasabb, amikor egy bennfentes képzeli el...","id":"20190927_huawei_2010_koncepcio_video_2020_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04042122-6ad7-4c3a-b4b2-5ab1c03247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493c892b-c510-484c-aa76-ab734e6ee810","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_huawei_2010_koncepcio_video_2020_jovo","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:03","title":"Videó: így képzelte el 2010-ben a Huawei, hogy mi lesz majd 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","shortLead":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","shortLead":"A Mi történt Baby Jane-nel? című darabot Alföldi Róbert rendezésében mutatja be a Hatszín Teátrum.","id":"201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67566c3-5f5e-430f-944f-5881b6fcb13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabcabaa-3719-409c-be0e-a16d638bfa04","keywords":null,"link":"/360/201939_szinhaz__verfagyaszto_mi_tortent_baby_janenel","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:30","title":"Amikor a testvéri féltékenység véres fordulatot vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami a szívéhez a legközelebb áll. Ez az önkormányzatok. De hozzátette: „elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek.”","shortLead":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami...","id":"20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b407932d-1ac3-4ab7-9d3c-3b090613f72b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:33","title":"Kósa Lajos: Elsősorban azokat segíteném, ahol a Fidesz polgármesterjelöltjei győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jó eséllyel a világtörténelem legrövidebb közleményét bocsátotta ki magából a Demokratikus Koalíció.","shortLead":"Jó eséllyel a világtörténelem legrövidebb közleményét bocsátotta ki magából a Demokratikus Koalíció.","id":"20190927_A_DK_kimaxolta_a_minimalista_politikai_kommunikaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92872c0c-071c-4fba-8a32-12c8dac6c183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_A_DK_kimaxolta_a_minimalista_politikai_kommunikaciot","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:52","title":"A DK kimaxolta a minimalista politikai kommunikációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten és környékén is elindítja az áruházlánc a házhozszállítást, ennek apropóján közöltek néhány érdekes statisztikát.","shortLead":"Kecskeméten és környékén is elindítja az áruházlánc a házhozszállítást, ennek apropóján közöltek néhány érdekes...","id":"20190928_Asvanyvizet_csirkemellet_es_banant_rendelunk_hazhoz_a_Tescotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1d577d-1618-4ef3-a682-ad38a3b0e6e2","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Asvanyvizet_csirkemellet_es_banant_rendelunk_hazhoz_a_Tescotol","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:40","title":"Ásványvizet, csirkemellet és banánt rendelünk házhoz a Tescótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","shortLead":"A magyar játékos 84 százalékos hatékonysággal véd az idei bajnokságban.","id":"20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af98ced-9c7c-47c7-85d3-2f38d6727f1e","keywords":null,"link":"/sport/20190927_SKy_Sports_Gulacsi_jelenleg_a_legjobb_kapus_a_nemet_bajnoksagban","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:08","title":"Sky Sports: Gulácsi jelenleg a legjobb kapus a német bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tudatos városfejlesztés helyett szinte állandósult metró- és útfelújítások, új fővárosi középületek helyett kormányzati pesztízsberuházások fémjelzik az eddigi Tarlós-korszakot. Nem sok mindennel gyarapodott Budapest a jelenlegi főpolgármester kilenc éve alatt. ","shortLead":"Tudatos városfejlesztés helyett szinte állandósult metró- és útfelújítások, új fővárosi középületek helyett kormányzati...","id":"201939__tarloskorszak__hianyzo_alkotasok__demszkyeffektus__rancfelvarras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a12603-eda1-4d73-81c7-93fdcf57a908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c0f53-278d-44ea-93c5-2011438e2021","keywords":null,"link":"/360/201939__tarloskorszak__hianyzo_alkotasok__demszkyeffektus__rancfelvarras","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:15","title":"Tarlós-korszak: urbanisztika helyett állami látványberuházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]