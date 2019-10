Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is beszállt a kiszivárogtatásba, bár sok konkrétumot nem árult el. Maradnak tehát a találgatások, bár már nem sok ideig.","shortLead":"Szerdán mutatja be a Microsoft egy dedikált hardverrendezvényen a Surface-vonal frissítését. Még maga a vállalat is...","id":"20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f51e8b0-183f-4c29-8ba4-d5486766ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75adf56b-aac9-403c-a852-c3eac1750472","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_surface_vonal_frissites_new_yorki_esemeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:03","title":"Végre kiderül, milyen újdonságon dolgozott idáig a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett.","shortLead":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség...","id":"20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682f484f-0131-455c-906a-8e9b95b8bb38","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:58","title":"Húsz év fegyházat kapott a férfi, aki eltávozása alatt megölte a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akkora a különbség a mai és a korábbi alkoholfogyasztás között, mintha Putyint hasonlítanák össze Borisz Jelcinnel.","shortLead":"Akkora a különbség a mai és a korábbi alkoholfogyasztás között, mintha Putyint hasonlítanák össze Borisz Jelcinnel.","id":"20191001_oroszok_alkoholizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7f7547-f1a9-4794-a6e2-661c946cb2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d644d68-3332-4c19-b82d-d297f7f6679d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_oroszok_alkoholizmus","timestamp":"2019. október. 01. 14:20","title":"Ma már sokkal kevesebbet isznak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","shortLead":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","id":"20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d25ef6-5984-461b-9187-49055955fe55","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 01. 17:00","title":"Vádat emeltek a 20 kengurut elütő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","shortLead":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","id":"20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9965d8a-e34f-4b08-b6c9-15663e743cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:45","title":"Ismerőseivel akarta megöletni a szüleit, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","shortLead":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","id":"20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a79ce-f8cf-4ab6-be7c-aad419395a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","timestamp":"2019. október. 01. 13:03","title":"Ön is kapott egy széfet a Microsofttól, a legféltettebb fájljait rakhatja bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tavalyinál lassabb ütemben drágulnak a kiadó lakások.","shortLead":"A tavalyinál lassabb ütemben drágulnak a kiadó lakások.","id":"20191002_160_ezer_forintba_kerul_az_atlagos_budapesti_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2267b69-5539-478f-8d10-82b300e75b08","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191002_160_ezer_forintba_kerul_az_atlagos_budapesti_alberlet","timestamp":"2019. október. 02. 10:33","title":"160 ezer forintba kerül az átlagos budapesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]