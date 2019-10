A jó munkához idő kell. Fontosabb a döntés minősége, mint a sebessége – válaszolta másfél éve a hvg.hu-nak Orbán Viktor, amikor a parlament folyosóján arról kérdeztük, hogy mikor írhatja alá a kormány New York állammal azt az akkor már lassan egy éve előkészített megállapodást, amelyet a közoktatási törvény botrányos 2017-es módosítás szabott a CEU további működésének feltételéül. A Magyarországról azóta száműzött egyetem ügyét firtató kérdéseinket - amelynek sorsa mindvégig egyedül az ő kezében volt – azóta legalább hat alkalommal szegeztük neki ugyanitt és ugyanígy, és egyszer sem hárította el: hol a kiváló magyar-amerikai kapcsolatokról szellemeskedett alig tíz nappal azután, hogy az amerikai nagykövet azzal fenyegetőzött, hogy „amerikai nem lesz olyan barátságos, mint azelőtt”, ha a kormány nem tesz gesztusokat Washington felé a CEU ügyében, hol az osztrák kancellárra mutogatva heherészett a kényszerből már Bécsbe költözött intézményen.

A kormányfő válaszaiban soha nem volt vezércikkért kiáltó, de éppen ezek a rövid, a dolgozószobájától a parlamenti ülésteremig tartó séta alatt odavetett cinikus félmondatok mutatták meg időről-időre, hogy hogyan kezeli például Magyarország legszínvonalasabb felsőoktatási intézményének ügyét. És sok más ügyet is, mert innen tudhattuk meg sokszor például, hogy mit gondol a Velencei Bizottság vagy az Európai Bizottság álláspontjáról, a Fidesz Néppártból való kizárásáról, a német kancellárról, Simicska Lajosról, vagy egyes aktuálisan elfogadott vagy elfogadandó törvényjavaslatokról. Sőt, itt és így tehettük fel tavaly az akkor már mindenkit régóta feszítő kérdést is, hogy hogyan ítéli meg Ráhel lánya tettét, aki emlékezetes módon az út szélére dobta Horvátországban a használt pelenkát.

Az „ötvenméteres miniszterelnöki villáminterjú” műfajából adódóan értelemszerűen nem adott lehetőséget hosszabb, elmélyültebb kérdésfeltevésre - kívülről talán úgy is tűnt, hogy semmi értelme, de nem így volt, mert ez volt az utolsó, még működő lehetőség, hogy nem kormánypárti újságíró bármit is kérdezhessen a miniszterelnöktől, aki több mint tizenhárom éve nem ad interjút kormánykritikus orgánumnak, nagyon ritkán tart sajtótájékoztatót, és ha mégis, ott is többnyire csak a baráti média képviselőit szólítják fel (ez alól kivétel volt az idén január eleji évindító sajtótájékoztatója), vagy ha mást is, abban nincs sok köszönet.

© Facebook/Orbán Viktor

A parlamenti folyosóján néhány évig azonban még szóba állt pár újságíróval – leginkább a hvg.hu és az ATV.hu munkatársával. Tavaly nyáron egyszer azt mondta ugyan, hogy elege lett a „kollektív zaklatásból”, és nem lehet többet kérdezni, de a fenyegetést végül is nem tartotta be, sőt, év eleji sajtótájékoztatóján a megközelíthetetlenségével kapcsolatos felvetések egyik ellenérveként hozta fel, hogy

amikor a hölgyek levadásznak a parlamenti folyosón, az alól nincs védekezés, akkor ott mini-interjúkra kerül sor minden hónapban legalább egyszer és ott az összes kényelmetlen kérdést meg szoktam kapni.

A jelek szerint azonban nem tehetünk fel többé ilyen kényelmetlen kérdéseket, Kövér László házelnök szerdán megjelent friss rendelete értelmében a jövőben ugyanis be sem tehetjük majd a lábunkat arra a folyosórészre, ahonnan aa Miniszterelnök megközelíti az üléstermet. Sőt, egyáltalán nem is tartózkodhat majd újságíró az Országház főemeletének a kupolacsarnoktól délre eső területén – vagyis ott, ahol eddig a miniszterelnök mellett a parlamenti pártok képviselőivel is beszélgethettünk. Kamerával a képviselők kérésére már jó ideje nem lehet forgatni ezen a folyosószakaszon, de egy diktafonnal és/vagy jegyzetfüzettel még meg lehetett közelíteni a képviselőket – a velük folytatott (háttér)beszélgetések hasznos adalékát adták elkészült cikkeinknek.

Az új rendelet alapján a jövőben már hangfelvételt sem lehet készíteni, a szerkesztőségek munkatársai pedig az üléstermi sajtópáholyt is csak az erre kijelölt – politikusoktól elzárt - útvonalon közelíthetik meg. Mindezek fényében hétfőn már nem lesz hol és kitől megkérdeznünk, hogy a szigorításnak köze van-e a vasárnapi választási eredményekhez, vagy ahhoz, hogy lapunknak több kormánypárti képviselő is erős kritikát fogalmazott meg a Fidesz elnökség Borkai-üggyel kapcsolatos döntéseivel szemben.