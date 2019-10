Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik.
2019. október. 17. 11:22
Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel

Szerintük kissé túlzottan is „káprázatos" napfényben.
2019. október. 18. 12:25
Nem jött be a német rendőröknek az aranyozott BMW

Ő lesz az intézmény első női vezetője.
2019. október. 18. 12:46
Jóváhagyták Christine Lagarde-ot az Európai Központi Bank élén A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet. A két óriás hetedik alkalommal húzza be az első helyet.
2019. október. 17. 17:09
Nincs meglepetés, még mindig az Apple a világ egyik legértékesebb márkája

39 szavazattal kapott csak ki Mondok József.
2019. október. 16. 19:26
Leváltották a polgármestert, akit azzal vádolnak, hogy EU-pénzből épített magának vadászházat

Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.
2019. október. 17. 13:31
Évtizedek óta nem volt annyi halálos baleset az utakon, mint most

Nem zavarja Csorbai Ferencet, hogy alig támogatták.
2019. október. 16. 22:02
Átveszi a mandátumát a mohácsi polgármester

A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.
2019. október. 17. 14:42
Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek