[{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","shortLead":"A Google ezúttal az androidosoknak és az iPhone-osoknak is jó hírrel szolgált. Utóbbiaknak ráadásul duplán.","id":"20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f28fe1-168f-458f-9538-948d67707596","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_google_maps_terkep_navigacio_baleset_jelentese","timestamp":"2019. október. 21. 08:03","title":"Használja a Google Térképet? Frissítsen rá most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól függetlenül végzik a dolgukat. ","shortLead":"Orbán úgy beszélt, mintha a leendő magyar EU-biztos nevében állt neki ígérgetni, holott a biztosok a kormányoktól...","id":"20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff6ff627-ee2e-42dd-b6d7-6dee4d460ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d6a63-554a-4a7c-8e7b-7333ca1483da","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Kulonos_igeretet_tett_a_Turk_Tanacsban_Orban","timestamp":"2019. október. 20. 16:03","title":"Különös ígéretet tett a Türk Tanácsban Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint Romániában bűnszervezetek végzik az illegális fakivágásokat.","shortLead":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint...","id":"20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fee2fc-fda0-4302-b619-5f8346e7ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:03","title":"Agyonlőttek egy erdészt Romániában, miközben illegális fakitermelést próbált megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell gondolnia, kifizetődő-e pár flegma válasz, úgy az ellenzéknek is el kell hagynia a folyamatos \"lőrincezést\". Az már most látszik, hogy az Alaptörvény tervezett módosítását is újra kellett gondolni: egy elvesztett Budapesttel és ennyi ellenzéki nagyvárossal nehezebb a keveseket érintő, de szimbolikus ügyekben drasztikusat lépni. Az újságírókat minden esetre máris megrendszabályozta Kövér László. Domány András, Joó Hajnalka és Tóth Richárd írása.","shortLead":"Alapvető változást hozhat a parlamenti politizálásba az önkormányzati választás eredménye: ahogy Orbánnak meg kell...","id":"20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b97aa8-8989-4954-9014-03fbb6143fc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_parlament_2019_oszi_ulesszak_orban_fidesz_ellenzek","timestamp":"2019. október. 21. 06:30","title":"Mit jelent \"újfideszül\" a békejobb? Mától kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0f10a8-296c-4d05-826d-c3464aca7135","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kitörni látszik a nagy hollywoodi szuperhősfilm-háború.","shortLead":"Kitörni látszik a nagy hollywoodi szuperhősfilm-háború.","id":"20191021_Coppola_is_beszallt_a_Marvelfilmek_ekezesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0f10a8-296c-4d05-826d-c3464aca7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e03fb90-8cfb-477b-a0e0-22bedad00303","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Coppola_is_beszallt_a_Marvelfilmek_ekezesebe","timestamp":"2019. október. 21. 11:42","title":"Coppola is beszállt a Marvel-filmek ekézésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","shortLead":"Szerette volna megmutatni, mennyit fogyott. ","id":"20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a643b45-6283-4040-85ff-162a678a6237","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Alec_Baldwin_letolta_a_gatyajat","timestamp":"2019. október. 22. 10:21","title":"Alec Baldwin letolta a gatyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz az atlétikai világbajnokság Budapesten és a csepeli létesítményt addig kellene felhúzni, ha használni akarnák. ","shortLead":"A bíróság hitelesítette a stadionépítést 2023-ig halasztó népszavazási kezdeményezést. Pont abban az évben lesz...","id":"20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046ccfd-3bbd-4173-938f-aa889499a002","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Kuria_lehet_nepszavazast_tartani_a_tervezett_csepeli_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. október. 21. 18:57","title":"Kúria: lehet népszavazást tartani a tervezett csepeli atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df59add7-17f1-494a-9296-1016e7d49484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német CDU/CSU frakcióvezető-helyettesét kiborította a török katonai támadás ügyében felvett magyar álláspont. ","shortLead":"A német CDU/CSU frakcióvezető-helyettesét kiborította a török katonai támadás ügyében felvett magyar álláspont. ","id":"20191021_Magyarorszag_EUs_kizarasaval_fenyegetnek_a_nemet_kormanypartok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df59add7-17f1-494a-9296-1016e7d49484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc9226-419d-4201-9a5d-db5fab030302","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Magyarorszag_EUs_kizarasaval_fenyegetnek_a_nemet_kormanypartok","timestamp":"2019. október. 21. 11:51","title":"Magyarország EU-s kizárásával fenyegetnek a német kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]