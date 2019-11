Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","shortLead":"A főpolgármester fontos, például egészségügyi fejlesztésekhez kötné a beruházásokat.","id":"20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec12746a-a0b0-4c5e-9e35-55ebedb5ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74eabc6-b8bb-4d56-9db5-fa6afd9469a6","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Karacsony_Gergely_tamogatna_a_staidonepitest_bizonyos_feltetelekkel","timestamp":"2019. október. 31. 20:26","title":"Karácsony Gergely támogatná a stadionépítést, bizonyos feltételekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","shortLead":"A pápai rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt maga mellett a 83-as főúton.","id":"20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc97f60b-a159-422a-8f21-52a09287e9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4eb257-92e5-452d-a710-cc6a1d1e34b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Elfogtak_a_ferfit_aki_a_hajanal_huzott_egy_not_a_83as_fouton","timestamp":"2019. november. 01. 13:11","title":"Elfogták a férfit, aki a hajánál fogva húzott egy nőt a 83-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges hangulatvilágú köntösbe öltöztetik a rég elfeledett dalokat. A formáció albuma idén jelenik meg, az első dal klipje, Maradj még! címmel a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges...","id":"20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22756285-a177-4080-b109-52df5f186b1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","timestamp":"2019. november. 02. 10:10","title":"\"Nincs része nélküled, s legalább te vagy az egész\" - Kollár-Klemencz-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor egy itteni, folyamatban lévő lakhatási ügy hónapok óta borzolja a kedélyeket.\r

\r

","shortLead":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor...","id":"20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573561e7-95c8-46ba-95e6-3505c874c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","timestamp":"2019. november. 01. 21:19","title":"Budafok-Tétény fideszes vezetése is csatlakozik a kilakoltatási moratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","shortLead":"600 millió forintnyi támogatást vettek el a párttól, amely így a megszűnés szélére sodródott.","id":"20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9d96f-1fa7-4621-87fa-79051a16a51f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Megfellebbezhetetlen_ASZjelentesek_az_Ab_ugy_utasitotta_el_a_Jobbik_panaszat_hogy_igazat_adott_neki","timestamp":"2019. október. 31. 15:07","title":"Megfellebbezhetetlen ÁSZ-jelentések: az Ab úgy utasította el a Jobbik panaszát, hogy igazat adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy táblagép is megirigyelhetné azt az akkumulátort, ami a kedden érkező Xiaomi-mobilba kerül majd.","shortLead":"Még egy táblagép is megirigyelhetné azt az akkumulátort, ami a kedden érkező Xiaomi-mobilba kerül majd.","id":"20191102_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_akkumulatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39a5e3a-cd17-4ad7-b11b-cba12ad76ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874dbc12-8c89-4b43-8082-7b30066ef614","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_xiaomi_mi_cc9_pro_okostelefon_akkumulatora","timestamp":"2019. november. 02. 10:03","title":"Óriási akkumulátorral érkezik a Xiaomi új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre sikerrel. ","shortLead":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre...","id":"201944_lassan_jarj_olcsoer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70a9134-0213-4a5b-b210-2134ff1e7d74","keywords":null,"link":"/360/201944_lassan_jarj_olcsoer","timestamp":"2019. november. 02. 10:15","title":"Fapados vonatok köthetnek össze minden német nagyvárost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason különösen sok helyen lassul le a forgalom torlódás miatt, baleset is lassítja a közlekedést. Update: megszűntek a torlódások. ","shortLead":"Az M3-ason különösen sok helyen lassul le a forgalom torlódás miatt, baleset is lassítja a közlekedést. Update...","id":"20191101_Meg_mindig_sok_helyen_nagy_a_forgalom_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e044d0-3792-4828-bb28-28653bddbacf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Meg_mindig_sok_helyen_nagy_a_forgalom_az_orszagban","timestamp":"2019. november. 01. 14:18","title":"Javult a helyzet az utakon, csökkent a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]