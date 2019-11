Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szövegbe az utolsó pillanatban került bele egy módosító javaslat a kötelező kvótákról, a párt szerint ráadásul akkor sem lett volna semmi következménye, ha átmegy az Európai Parlamenten. ","shortLead":"A szövegbe az utolsó pillanatban került bele egy módosító javaslat a kötelező kvótákról, a párt szerint ráadásul akkor...","id":"20191111_demokratikus_koalicia_menekultek_europai_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7500531-ae0a-474c-bdab-122f7f834ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_demokratikus_koalicia_menekultek_europai_parlament","timestamp":"2019. november. 11. 14:45","title":"Egy módosító miatt szavazta le a DK a menekültek segítéséről szóló nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de máris újraindult a City Open Tour Kft.","shortLead":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de...","id":"201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac43620-c968-4bf1-9501-139326f8acce","keywords":null,"link":"/360/201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","timestamp":"2019. november. 11. 16:00","title":"Tulajdonosi vita miatt zárt be az egyik legnagyobb turistabuszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","shortLead":"A cég állítja, mindent törvényesen csináltak, és csak egy szoftver készítéséhez használják fel a megszerzett adatokat. ","id":"20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f415cb-a898-4e02-bb63-4caf789317bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e8e95-6161-4ab6-a633-104c2950734d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Amerikaiak_egeszsegugyi_adataihoz_ferhetett_hozza_a_Google","timestamp":"2019. november. 12. 06:51","title":"Amerikaiak egészségügyi adataihoz férhetett hozzá a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","shortLead":"Ha megtelik a stadion, a magyar válogatott csapatkapitánya annyi ember előtt játszhat, mint még soha.","id":"20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9daa2af-22b1-4861-baf0-4c3e4f82de6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71814e8d-18fa-4562-a462-e5872af58ac2","keywords":null,"link":"/sport/20191111_Dzsudzsakot_lenyugozte_az_ures_Puskas_Arena","timestamp":"2019. november. 11. 14:20","title":"Dzsudzsákot lenyűgözte a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth tér átépítéséért felelős Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint túl szűk volt a hely a szobornak a Vértanúk terén.","shortLead":"A Kossuth tér átépítéséért felelős Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szerint túl szűk volt a hely...","id":"20191111_Wachsler_Tamas_A_Nagy_Imreszobornak_kifejezetten_jot_tett_hogy_athelyeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88163e87-7b88-4316-9329-d2afd852af8b","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Wachsler_Tamas_A_Nagy_Imreszobornak_kifejezetten_jot_tett_hogy_athelyeztek","timestamp":"2019. november. 11. 08:50","title":"Wachsler Tamás: A Nagy Imre-szobornak kifejezetten jót tett, hogy áthelyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten marad.","shortLead":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten...","id":"20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01babedb-cec6-4622-b1f6-6b92efb9f6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","timestamp":"2019. november. 11. 06:41","title":"Erő és praktikum: 378 lóerős dízelmotort kapott a kombi Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]