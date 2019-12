Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","shortLead":"Nem tudni, mi lehetett az indítéka, a cseh rendőrség nem terrortámadásként kezeli az esetet. ","id":"20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d382a04b-127b-48f3-81cb-3ff81b0bfe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21c7636-d8a4-4e8f-8cac-9def5787842c","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_ongyilkos_ostrava_korhaz_amokfuto","timestamp":"2019. december. 10. 11:53","title":"Öngyilkos lett az ostravai kórházi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek a szakképzési rendszer átalakításának törvényi keretfeltételei – jelentette be közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca szerint osztrák mintára jobb, rugalmasabb, gyakorlatiasabb lesz a szakképzés, emelkedik az oktatók bére, ösztöndíjakat kapnak a tanulók.","shortLead":"Az Országgyűlés elfogadta azokat a kiegészítő jogszabály-módosításokat, amelyekkel teljeskörűen megteremtődnek...","id":"20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8f56ea3-bdfb-42bc-8c81-d53278018400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf9a97c-400b-49ae-90e9-bf461657e3de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_itm_tanarok_fizetes_szakkepzes","timestamp":"2019. december. 10. 15:54","title":"ITM: A piaci szintet is „elérheti” az óraadó tanárok bére a szakképzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","shortLead":"Tiszteletlen ábrázolás, vagy épp erre van szükség?","id":"20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd0d876-fcb9-454f-b841-6c1408301b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee028a9-b545-456f-aed2-3932696c0b1a","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Hogy_nezne_ki_ha_Jezus_ma_lenne_menekult_Metodista_betlehem_borzolja_a_kedelyeket","timestamp":"2019. december. 10. 11:28","title":"Hogy nézne ki, ha a kis Jézus ma lenne menekült? Metodista betlehem borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4830d8f0-db6c-44a2-927d-20a02a406776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 24-ig látható az a karácsonyfa a Tennessee Akváriumban, amelynek égőit Miguel, egy elektromos angolna világítja meg.","shortLead":"December 24-ig látható az a karácsonyfa a Tennessee Akváriumban, amelynek égőit Miguel, egy elektromos angolna...","id":"20191210_elektromos_angolna_miguel_wattson_karacsony_karacsonyfaego_izzo_ego_feszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4830d8f0-db6c-44a2-927d-20a02a406776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4fa0a9-10e0-4f36-9b60-a33624d23edb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_elektromos_angolna_miguel_wattson_karacsony_karacsonyfaego_izzo_ego_feszultseg","timestamp":"2019. december. 10. 12:03","title":"Miguel, az elektromos angolna termeli az áramot, hogy világítsanak az égők ezen a karácsonyfán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","shortLead":"A dunaújvárosi K. Bernadett-tel savat itattak, majd megfojtották. ","id":"20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1f338-fc2f-4e5e-be16-a37bf82c01b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_rablotamadasban_meghalt_egy_magyar_no_nigeriaban","timestamp":"2019. december. 10. 10:38","title":"Rablótámadásban meghalt egy magyar nő Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti, a biztonsági rést kihasználó támadások nyomaira is bukkantak. A kiberbiztonsági cég először a Microsoftnak szólt találatáról, a redmondiak pedig elkészítették a hibajavítást – érdemes mielőbb telepíteni.","shortLead":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti...","id":"20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea1854-cdeb-44e8-8868-84ad606f40a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","timestamp":"2019. december. 11. 13:03","title":"Telepítse már most a gépére ezt a Windows-frissítést, komoly rést töm be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","shortLead":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","id":"20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764f7b2-dc66-43a2-880f-f662960beeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","timestamp":"2019. december. 10. 12:55","title":"Kovács Zoltán értelmezésében az EU Tanácsa egy Soros-zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül, hogy színlelt szerződéssel foglalkoztatnak.","shortLead":"Az eredeti szándék ellenére mégsem sújtja majd óriási bírság azokat, akikről egy munkaügyi ellenőrzéskor kiderül...","id":"20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6f1777-b616-4142-8950-325aa70b8a5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Megusszak_a_gigabirsagot_a_szinlelt_szerzodessel_foglalkoztatok","timestamp":"2019. december. 09. 16:44","title":"Megússzák a gigabírságot a színlelt szerződéssel foglalkoztatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]