[{"available":true,"c_guid":"b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","shortLead":"Több vádlottra súlyosabb ítéletet szabtak ki, de akadtak, akiket minden vádpont alól felmentettek.","id":"20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ff58f3-7c52-4be7-b743-d78dc5a457b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b092ae0f-7f7d-49ec-a354-ecf03ce077d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_vorosiszapper_vadlottak_masodfoku_itelet","timestamp":"2019. december. 13. 11:43","title":"Vörösiszapper: súlyosították az ítéletet másodfokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","shortLead":"Elég extrém raklapszállítást vállalt be valaki. Csak azért, hogy ne kelljen kétszer fordulnia.","id":"20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3a5430e-dcbf-4a15-ba54-862875053fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf4c223-0602-43c2-8f6d-bfb8a1d82c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Nem_csak_roman_horror_karavanok_vannak_az_utakon_van_itt_sajat_is","timestamp":"2019. december. 13. 09:01","title":"Nem csak tréleres horrorkaravánok vannak az utakon, van itt más is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360...","id":"20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e2ae7-9a4b-4c70-a1bf-0151a4daa0c1","keywords":null,"link":"/360/20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","timestamp":"2019. december. 13. 08:00","title":"Radar360: Trump beszólt Thunbergnek, Boris Johnson nagyot nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések szerint a füst miatt a tűzoltók nem férnek hozzá a tűzfészekhez.","shortLead":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések...","id":"20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1fb1b-b3af-42e7-b39e-c92ebde46c03","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","timestamp":"2019. december. 12. 13:36","title":"Tűz pusztít Oroszország egyetlen repülőgéphordozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"Több mint száz magyar és német rendőr fogta el a gyanúsítottakat.","id":"20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90506a82-78fb-40e2-9362-fe1667a89a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_ATMeket_felrobbanto_es_kifoszto_magyarnemet_bunbandat_kapcsoltak_le","timestamp":"2019. december. 11. 16:09","title":"ATM-eket felrobbantó és kifosztó magyar–német bűnbandát kapcsoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","shortLead":"Abszolút hozza azt a retro hangulatot, amikor még csak ilyen kamionokat láttunk az utakon. ","id":"20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9ad4ed0-75dc-4867-a5ad-f1b85b8e6282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb364d-1e4f-44ed-885c-e83019a5a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Ujra_az_utakon_egy_Volvo_Hungarocamion","timestamp":"2019. december. 12. 11:40","title":"Újra az utakon egy zöld-sárga Volvo Hungarocamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy iOS-használók rajonganak jobban a felnőtt filmekért.","shortLead":"A Pornhub idei összesítése technikai szempontból sem utolsó. Kiderül belőle például az is, hogy az Android- vagy...","id":"20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7de3d-1f9a-421b-a455-fbb1e4df294e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_porno_pornhub_ios_android_felnott_film","timestamp":"2019. december. 12. 16:03","title":"Több pornót néznek iPhone-ról, mint Androidról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk elképzelni a természetfeletti lények létezését.","shortLead":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek...","id":"20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a266c72-12ff-47e0-a68c-98996e87a7c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","timestamp":"2019. december. 12. 15:03","title":"Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]