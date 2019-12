Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dc3a7f-3db7-40ae-8953-bcf6c7496d7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már százmillió éve a dinoszauruszok is szenvedtek tetvekhez hasonló élősködőktől; paleontológusok fedezték fel az őshüllők tollaiban megtapadt, fosszilizálódott parazitákat.","shortLead":"Már százmillió éve a dinoszauruszok is szenvedtek tetvekhez hasonló élősködőktől; paleontológusok fedezték fel...","id":"20191215_dinoszauruszok_tetvek_mesophthirus_engeli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7dc3a7f-3db7-40ae-8953-bcf6c7496d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9490db5-61b2-4180-9959-b285ab2f208b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_dinoszauruszok_tetvek_mesophthirus_engeli","timestamp":"2019. december. 15. 14:03","title":"Sokáig tartott, de csak rájöttek, mi idegesítette 100 millió éve a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi fogalmunk legyen a világűr, illetve objektumai méretéről.","shortLead":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi...","id":"20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ec1138-4f3f-4ad2-bae0-f5117811dd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","timestamp":"2019. december. 15. 09:03","title":"Ha ezt megnézi, meg fogja érteni, mennyire kicsik is vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","shortLead":"Pécsről és a város környékéről készített különleges timlapse-videót Mészáros Dénes fotós.","id":"20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae3606f-20e0-4d65-8fd1-bdad8146c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c57e59-4477-4f10-8119-5bc4225b4adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Gyonyoru_timelapsefilm_keszult_Pecsrol","timestamp":"2019. december. 15. 09:51","title":"Gyönyörű timelapse-film készült Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","shortLead":"A város polgármestere szerint nem az ő tiszte megítélni, mi a vicces és mi nem.","id":"20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72af612b-d54e-4e6f-bcf9-483287472ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998a31d-4235-44ca-99c8-a5c1d29fb822","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Antiszemita_babuk_miatt_repult_a_vilagoroksegek_listajarol_egy_hires_belga_karneval","timestamp":"2019. december. 14. 16:48","title":"Antiszemita bábuk miatt repült a világörökségek listájáról egy híres belga karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén októberben, majdnem három év után lezárták a nyomozást a Pillangó utcai metróbaleset ügyében. Két embert gyanúsítanak, és a BKV megálmodta, hogy mivel lehetne elejét venni a hasonló baleseteknek.","shortLead":"Idén októberben, majdnem három év után lezárták a nyomozást a Pillangó utcai metróbaleset ügyében. Két embert...","id":"20191216_Emlekeznek_meg_a_Pillango_utcai_metrobalesetre_Ket_embert_gyanusitanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc316da-2c31-42c4-9d1c-4f6248c47f80","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Emlekeznek_meg_a_Pillango_utcai_metrobalesetre_Ket_embert_gyanusitanak","timestamp":"2019. december. 16. 11:52","title":"Emlékeznek még a Pillangó utcai metróbalesetre? Két embert gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis számok szerepelnek - közölte utódja.","shortLead":"Az önkormányzat jegyzője felülvizsgálatot rendelt el, akkor derült ki, hogy Nagy Gábor Tamás szabadnapjainál hamis...","id":"20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e639f5f-f0fd-4f6f-8602-f4f85a45dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4657dc5a-6abc-4faa-a411-5a83e12600a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Elszamolta_a_szabadsagait_I_kerulet_volt_polgarmester_tobb_millioval_kevesebbet_kaphat","timestamp":"2019. december. 16. 12:08","title":"Elszámolta a szabadságait I. kerület volt polgármestere, több millióval kevesebbet kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]