Fejér megye 4-es számú választókörzetében Kálló Gergely, a Jobbik összellenzéki támogatottságú jelöltje elsőként adta le a szükséges mennyiségű ajánlást – közölte a pártja. Kálló alig pár óra alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat, a Jobbik pedig úgy tudja, hogy más jelölt még nem jelentkezett a helyi választási irodánál.

Dunaújvárosban és környékén azért kell időközi választást tartani 2020. február 16-án, mert Pintér Tamást, a körzet eddigi egyéni képviselőjét polgármesterré választották, így a parlamenti mandátumáról le kellett mondania. Az ellenzéki pártok hamar megegyeztek abban, hogy mivel a Jobbik egyéniben nyert ott tavaly, így most is ők állíthatnak jelöltet, a DK, az MSZP, a Momentum, az LMP, a Párbeszéd és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is Kállót támogatja.