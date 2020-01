Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére vonatkozik. Egyes régiókban még mindig lángokkal küzdenek.","shortLead":"Bár tény, hogy Ausztrália bozóttüzekkel sújtott részein eleredt az eső, ez csak a szigetország keleti részére...","id":"20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868aa4c-ed91-43da-ba09-c94e1a6b39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ausztralia_eso_fust_bozottuz_szmog","timestamp":"2020. január. 17. 10:42","title":"Nem mindenhová érkezett meg az eső Ausztráliában, több helyen még lángok pusztítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen meglepetések érnek minket, például vissza kell küldenünk a kiszemelt portékát, a pénzt viszont nem kapjuk meg, ne essünk kétségbe, azt pereskedés nélkül is visszaszerezhetjük, ráadásul rövid idő alatt.","shortLead":"Kétségtelenül csábító kényelmesen, az interneten beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ám ha mégis kellemetlen...","id":"mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ccc066-a480-4e91-bbf9-b7104f5800bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc2c24-8b3d-4c61-bc22-1347f759211c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191220_Felkeszulhet_arra_ha_az_online_aruhaz_nem_akarja_visszafizetni_a_penzet","timestamp":"2020. január. 16. 11:36","title":"Felkészülhet arra, ha az online áruház nem akarja visszafizetni a pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"0ce3be35-3a48-4c57-9aa6-8910aeb529d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A borítót Hitchcock ihlette.","shortLead":"A borítót Hitchcock ihlette.","id":"20200117_eminem_uj_album_music_to_be_murdered_by","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3be35-3a48-4c57-9aa6-8910aeb529d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092ec9ca-f832-473a-9c58-1d897e4bf8b2","keywords":null,"link":"/elet/20200117_eminem_uj_album_music_to_be_murdered_by","timestamp":"2020. január. 17. 12:08","title":"Megjelent Eminem új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokról a tanárokról van szó, akik hátrányos helyzetű gyerekeknek segítettek.","shortLead":"Azokról a tanárokról van szó, akik hátrányos helyzetű gyerekeknek segítettek.","id":"20200117_tartozas_pedagogus_baranya_megye_szigetvari_tankerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40f493c-60ec-408a-890a-b1ef3eae14e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_tartozas_pedagogus_baranya_megye_szigetvari_tankerulet","timestamp":"2020. január. 17. 09:07","title":"60 millió forinttal tartoznak a Baranya megyei pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","shortLead":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","id":"20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae1cc6-2075-4044-b65e-abff87561026","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","timestamp":"2020. január. 17. 05:05","title":"Megkezdődött a Trump elleni impeachment-eljárás a szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget most vásárolta fel az Apple.","shortLead":"A Xnor.ai a mesterséges intelligencia területén végez kutatásokat, emellett a mobilfotózásban is érdekeltek. A céget...","id":"20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b5f7a-e28a-4322-81d5-813e512fb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xnor_ai_mesterseges_intelligencia_apple_akvizicio_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 16. 18:03","title":"60 milliárd forintot költött egy cégre az Apple, csak még azt nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","shortLead":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","id":"20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52679dbb-567a-47f4-8745-13b7d6e4d2ec","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","timestamp":"2020. január. 17. 11:35","title":"Még a vombatok is befogadják a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]