Ha a miniszterelnök nem tartja magát egy bírósági döntéshez, akkor mi is dönthetnénk úgy, hogy nem fizetjük be az adónkat? Seres László a posztmodern jogállamiságról. Seres László: Sokkoló, hogy a miniszterelnök nem tartja magát egy bírósági döntéshez 2020. január. 17. 11:00 Sz. Akár napokon belül megoldódhat a szemétkérdés Budapesten, így egyelőre elmúlni látszik a veszély, hogy február közepétől szemétben fog fürödni a főváros. Úgy néz ki, megússza a szemétkáoszt Budapest 2020. január. 17. 16:00 Az önkormányzat ki akarja űzni a tulajdonosokat a kikötő előtti területről, az egyik érintett viszont feljelentést tett. Iratokat foglaltak le a balatonföldvári önkormányzatnál 2020. január. 17. 14:58 A férfi ittasan ült a volán mögé. Halálos baleset Salgótarjánban, elfogták a segítségnyújtás nélkül elhajtó gázolót 2020. január. 17. 20:41 Nem említik Carlos Ghosnt, de nyilván rá céloznak. Yamaha: Ne bújjanak a hangszerládákba 2020. január. 17. 13:21 És nem szabad elhallgatni a kockázatokat. Szijjártó: Nem kell migráció a gazdaságnak 2020. január. 17. 12:15 Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében." Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával 2020. január. 16. 16:36 A Fidesz alelnöke szerint itt az ideje új szövetségeseket keresni. Novák Katalin kibukott a Néppártra a parlamenti határozat elfogadása miatt 2020. január. 16. 17:08