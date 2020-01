Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"Dobos Emese","category":"itthon","description":"A képviselőtestület döntése alapján az eredetileg tervezetthez képest fele annyi ideig és zártan fog működni a kispesti tényfeltáró bizottság. ","shortLead":"A képviselőtestület döntése alapján az eredetileg tervezetthez képest fele annyi ideig és zártan fog működni a kispesti...","id":"20200127_kispest_lackner_vizsgalobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996a2eec-c5d6-42fd-8f4c-3ed102bab634","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_kispest_lackner_vizsgalobizottsag","timestamp":"2020. január. 27. 21:35","title":" Lackner-ügy: furcsán, de felállt a kispesti tényfeltáró bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba kerülő bírája elfogultságot jelentett be – derült ki a bíróság közleményéből. ","shortLead":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba...","id":"20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c144d-a71a-4d9d-a704-d11c6b273372","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","timestamp":"2020. január. 27. 17:06","title":"Czeglédy-per: Az összes büntetőügyes bíró elfogultságot jelentett be a Szegedi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency International Magyarországtól annak fejében, hogy kiadja a 2018-as parlamenti választás kampányköltéseinek dokumentumait. Pontosabban, az állami szervezet ennyi pénzért csak vizsgálni lett volna hajlandó, hogy kiadja-e egyáltalán a dokumentumokat. Az adatvédelmi hatóság után most első fokon a bíróság is nonszensznek nevezte a MÁK követelését. ","shortLead":"Rekordösszegű – 5,3 millió forintos – költségtérítést akart bevasalni a Magyar Államkincstár két éve a Transparency...","id":"20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251b546a-2f83-495e-8acb-af1da48820f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274c1a40-5f35-420f-8c56-1e95806fd174","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Otmillio_forintnal_is_tobbet_kert_volna_a_MAK_a_kozerdeku_adatok_kiadasaert__a_birosag_szerint_jogtalanul","timestamp":"2020. január. 27. 18:08","title":"Ötmillió forintnál is többet kért volna az Államkincstár a közérdekű adatok kiadásáért – a bíróság szerint jogtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző intézkedései is ludasak.","shortLead":"A kormány lakáspolitikája tarthatatlan – véli a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Csakhogy ebben a jegybank hitelösztönző...","id":"202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1cf624-b30e-4571-b96c-5a24e71e341f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2823057d-20e7-4b79-a92c-58b034014ac8","keywords":null,"link":"/360/202004__lakaspolitika__matolcsy_biral__melyulo_krizis__lakhatasi_alsag","timestamp":"2020. január. 28. 07:00","title":"Lakhatás: a kormány rásózta a problémát az önkormányzatokra, majd beszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638ec742-3886-41dc-92c4-1a439e2aa3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első nagylemez, első dal: az egyik legizgalmasabb fiatal hazai gitárzenekarból, a Platon Karataevből ismert Czakó-Kuraly Sebestyén, azaz Cz.K. Sebő debütáló nagylemeze eső dalát mutatja be a hvg.hu-n.","shortLead":"Első nagylemez, első dal: az egyik legizgalmasabb fiatal hazai gitárzenekarból, a Platon Karataevből ismert...","id":"20200127_Jobb_lenne_otthon_egyedul__bemutatjuk_CzK_Sebo_elso_szolodalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=638ec742-3886-41dc-92c4-1a439e2aa3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa659fc1-205f-481e-b4ad-43bf107bf401","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_Jobb_lenne_otthon_egyedul__bemutatjuk_CzK_Sebo_elso_szolodalat","timestamp":"2020. január. 27. 14:30","title":"\"Jobb lenne otthon, egyedül\" – bemutatjuk Cz.K. Sebő új szólódalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen viselő férfinak nem zökkenőmentesek a fegyverropogás nélküli hétköznapok. Kilenc hónap háború második rész. ","shortLead":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen...","id":"20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a58a8-c5d9-42c8-a573-6768ce4ea918","keywords":null,"link":"/360/20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","timestamp":"2020. január. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Azt hittem leültetnek akkor katonai börtönbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg alapító. Úgy tűnik, mától egy fokkal biztonságosabb rendszer a Facebook – de ehhez önnek is kattintania kell egy párat.","shortLead":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg...","id":"20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688d8fc-96f7-4716-a88a-be8208010a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","timestamp":"2020. január. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: 2 év ígérgetés után önnél is aktiválták a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","shortLead":"Bíróság mondta ki, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott a KESMA engedélyét megadó döntést megelőzően.","id":"20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0898c0cb-dec1-4f0b-9c0d-f16988f0df8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b73056-8165-4f0b-a658-181ea152250a","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Jogserto_modon_hagyta_jova_a_GHV_a_kormanyzati_mediagolem_letrejottet","timestamp":"2020. január. 29. 10:56","title":"Jogsértő módon hagyta jóvá a GVH a kormányzati médiagólem létrejöttét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]