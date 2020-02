Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat nem vizsgálhatja a vagyonosodást, a Momentum pedig állítja: megtalálták a tulajdoni lapot, amelyen a kispesti vagyonkezelő igazgatójának neve szerepel.","shortLead":"Az önkormányzat nem vizsgálhatja a vagyonosodást, a Momentum pedig állítja: megtalálták a tulajdoni lapot, amelyen...","id":"20200203_Momentum_Egy_spanyol_villaparkban_van_nyaraloja_a_kispesti_vagyonkezelo_igazgatojanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef630f74-81d0-4d42-b070-ebfeca663684","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Momentum_Egy_spanyol_villaparkban_van_nyaraloja_a_kispesti_vagyonkezelo_igazgatojanak","timestamp":"2020. február. 03. 20:12","title":"Momentum: Egy spanyol villaparkban van nyaralója a kispesti vagyonkezelő igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","shortLead":"Ez az a jármű, ami mellett még a BMW X7 is szerénynek tűnik.","id":"20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e07474d-27c4-487d-b427-83208d94194d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ad3c6-4949-45e3-aa6c-7adea0d4e8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Megjott_az_elnokok_es_rapperek_hetuleses_uj_nagyautoja_Cadillac_Escalade","timestamp":"2020. február. 05. 10:11","title":"Erre a hétülésesre várnak az elnökök és rapperek – itt az új Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően nagyon vigyáztak mindig is. Majdnem volt az ügyben népszavazás, aztán mégsem. Most is lehetne tartani, van hitelesített kérdés, de addig marad a vagyonnyilatkozat, arra, hogy következtetéseket vonjunk le a vezetők anyagi helyzetéről.","shortLead":"A pártok szeretik egymás politikusait vagyonosodási ügyekben támadni, de az átláthatatlanságra kormányokon átívelően...","id":"20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b53409-6452-4422-a608-a289499fdad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_vagyonnyilatkozat_vagyonosodas_orban_bajnai_gyurcsany_rogan","timestamp":"2020. február. 05. 06:30","title":"Semmit nem árul el a vagyonnyilatkozat, de érinthetetlen a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most bejelentette: egy másikat is készít, szintén olcsón és remek specifikációkkal.","shortLead":"Roberto Escobar tavaly decemberben már magára tudta vonzani a világ figyelmét egy összehajtható okostelefonnal. Most...","id":"20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47836104-e811-4028-b5d6-a22b794ded26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a38ade-38db-4ad2-9fbe-1d4695c2f673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_pablo_escobar_testvere_olcso_osszehajthato_telefon_fold_2_samsung","timestamp":"2020. február. 04. 18:03","title":"A drogbáró Pablo Escobar testvére hadat üzent a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon elmarasztalta a közmédiát fenntartó Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t.","id":"20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a5c784-ce2c-4cd8-88bd-56b2bfd672f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hazugsagot_terjesztett_az_M1_fizetnie_kell_a_kozmedianak","timestamp":"2020. február. 05. 13:10","title":"Hazugságot terjesztett az M1, fizetnie kell a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]