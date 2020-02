Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","shortLead":"Torba Erik 3-0-ás hátrányból fordítva verte román ellenfelét.","id":"20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a084d522-4ef7-4a95-a095-e6b03431052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174969b8-8352-497f-ac32-ae4e08c7f613","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Megvan_az_elso_magyar_erem_a_birkozo_Europabajnoksagon","timestamp":"2020. február. 11. 19:16","title":"Megvan az első magyar érem a birkózó Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6385ddce-e76e-4811-8429-cb3c274e47df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. február. 11. 07:30","title":"Háton, hason, magzatpózban: jelent-e valamit, hogyan alszunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","shortLead":"Letépte a szél a homlokzatról a molinót, a tartószerkezet is megsérült.","id":"20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199dd584-5fe2-4836-adde-f0ff68a52ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_nemzeti_muzeum_szel_vihar_fobejarat_molino","timestamp":"2020. február. 11. 17:13","title":"A Nemzeti Múzeumot sem kímélte a vihar: lezárták a főbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caf9245-1feb-479b-a453-7cef8b334975","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Balogh Samu várostervező dolgozott már a kormánynak és a Momentumnak is, sétákat szervez a Wekerle-telepen, és nemcsak a közösségi közlekedés híve, hanem a kevesebb közlekedésé is. HVG-portré.","shortLead":"Balogh Samu várostervező dolgozott már a kormánynak és a Momentumnak is, sétákat szervez a Wekerle-telepen, és nemcsak...","id":"202006_balogh_samu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8caf9245-1feb-479b-a453-7cef8b334975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a40961e-7584-4373-b6df-03040cb31d02","keywords":null,"link":"/360/202006_balogh_samu","timestamp":"2020. február. 11. 15:00","title":"\"Fapados\" olimpiát el tud képzelni Budapesten Karácsony Gergely kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti tofugyárat.","shortLead":"Majdnem egy tonna terméket kellett kivonni a forgalomból, miután a Nébih ellenőrei meglátogattak egy budapesti...","id":"20200212_nebih_tofu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9570f7-8b06-4792-baef-c2036d2001cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccd12d5-16bf-4d9d-b08f-ef42e106e853","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_nebih_tofu","timestamp":"2020. február. 12. 10:13","title":"Rágcsálóürülékkel teli tofugyárat záratott be a Nébih – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","shortLead":"Megjelent az első hivatalos poszter, és megmutatja, hogyan fog kinézni a Xiaomi hamarosan érkező új telefonja.","id":"20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a77f4a0-21b7-488e-955f-a2f0eb74d654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bad24e9-b6dd-4b63-9cd1-4794d9b2e954","keywords":null,"link":"/tudomany/20200211_hivatalos_poszter_xiaomi_mi10_pro","timestamp":"2020. február. 11. 10:03","title":"Hivatalosnak vehető: ilyen lesz a Xiaomi új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be az eszközeibe, amelyen keresztül hozzá tudnak férni a mobilos hálózatok adatfolyamához. A kínai cég tagadja a lapban megjelent állításokat.","shortLead":"A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint a Huawei olyan megoldást épített be...","id":"20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c687e6-8bd1-46ea-9632-48e74d909835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_huawei_egyesult_allamok_kemkedes_lehallgatas","timestamp":"2020. február. 12. 14:26","title":"Az amerikaiak szerint a Huawei az egész világon le tudja hallgatni a mobilos hálózatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]