Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi megvalósíthatóságért a vonatkozó jogszabályok módosítását kéri a kormánytól.","shortLead":"A javaslat értelmében ötezres helyett tizenötezres fizetés után kellene beírni a PIN kódot. A jegybank a mielőbbi...","id":"20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80300201-9aa6-459b-a45c-97cc1e112a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_mnb_kartyas_fizetes_pin_ertekhatar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 20:56","title":"Emelné az érintéses fizetés értékhatárát a koronavírus miatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri nagyvállalat, ahol nagyjából 13 ezer ember dolgozik, hétfőtől áll le.","shortLead":"A győri nagyvállalat, ahol nagyjából 13 ezer ember dolgozik, hétfőtől áll le.","id":"20200320_koronavirus_audi_leallas_allasido_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdc9991-990b-4768-a663-908999db42c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_koronavirus_audi_leallas_allasido_dolgozok","timestamp":"2020. március. 20. 12:59","title":"Leáll az Audi, az első hétre állásidőt fizet a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","shortLead":"Kölcsönzött munkásokról van szó, többségük kelet-magyarországi, illetve ukrán.","id":"20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadc9c62-6349-4a3b-b25e-84a3feb77559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16dee6-0bbf-41f3-b8b7-b40322b6a385","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Hatszaz_embert_maris_elkuldott_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2020. március. 21. 14:41","title":"Hatszáz embert máris elküldött az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","shortLead":"Kizárólag élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás céljából lehet elmenni otthonról.","id":"20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659b4c1-a691-45b5-becd-4ac757f5e25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Marokkoban_rendkivuli_kozegeszsegugyi_helyzetet_vezetnek_be","timestamp":"2020. március. 20. 05:25","title":"Marokkóban rendkívüli közegészségügyi helyzetet vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"A trópusi korallszigetek vegetációjának regenerálódását segítő 12 növényfajt azonosítottak kínai kutatók.","id":"20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859b955c-1989-4587-8da4-80cecd3d63b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c14a314-eb81-49dd-829f-7e60a09fe660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200321_tropusi_korallszigetek_regeneralodasat_segito_fajok","timestamp":"2020. március. 21. 16:03","title":"Találtak 12 növényfajt, melyek segíthetnek helyrehozni a korallszigeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál a Vodafone Magyarország.","shortLead":"A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál...","id":"20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b75310-0e55-429d-a585-dd3bc7089ca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_vodafone_uzleti_elofizetok_kedvezmenyek_rugalmas_szerzodeskotes_adatopcio_huseg_nelkul","timestamp":"2020. március. 20. 19:33","title":"A járvány miatt könnyít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet, hogy most bármit megtehet. Komló és Szekszárd kormánypárti városvezetője testületi döntés nélkül, egyedül is elfogadhatta a költségvetést és kézi irányítás alá vonta a helyi sajtót. \r

\r

","shortLead":"Néhány fideszes polgármester úgy értelmezte a koronavírus elleni védekezés miatt kihirdetett különleges jogrendet...","id":"202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25135d91-57b5-4ae5-9296-33647db1c2ac","keywords":null,"link":"/360/202012__rendkivuli_jogrend__fekevesztett_polgarmesterek__leszamolas__hatalmaskodas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Minidiktátorokat szült a veszélyhelyzet a NER polgármesterei körében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]