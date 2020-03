Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is, akik albérletben élnek.","shortLead":"A koronavírus okozta gazdasági problémák miatt a civilek szerint több tízezer háztartás kerülhet bajba, olyanok is...","id":"20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b7a0a8-eb51-499c-958e-75889bb62c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee47408-7ce6-4327-87aa-aa08eb4559e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_varos_mindenkie_alberlet_berleti_dij_allami_segitseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:02","title":"A Város Mindenkié Csoport szerint az albérletben élőknek is kellene állami segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói játékokat. Közben Kanada bejelentette: ha nincs halasztás, nem vesznek részt a játékokon.","shortLead":"Abe Sindzó most először beszélt arról, hogy esetleg nem az eredetileg tervezett időpontban tartják majd meg a tokiói...","id":"20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e2bec-4dc7-4e30-b255-8de5feeaa8c5","keywords":null,"link":"/sport/20200323_koronavirus_tokio_olimpia_abe_sindzo_kanada","timestamp":"2020. március. 23. 09:43","title":"Már a japán miniszterelnök szerint is elhalaszthatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb egyedülállók nemzedékének gyarapodása viszont nem állt le, és ők már kimutathatóan elégedetlenebbek a sorsukkal.","shortLead":"Az utolsó népszámlálás adatai szerint a fiatalabb szinglik száma kifejezetten csökkent Magyarországon, az idősebb...","id":"202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2486ede-bb3a-442a-9006-85f4a346f635","keywords":null,"link":"/360/202012_negyedmillio_szingli_40_folott_terhesse_kezd_valni_amagany","timestamp":"2020. március. 23. 13:00","title":"A 40 évesnél idősebb szinglik már szorongatónak érzik a magányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","shortLead":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","id":"20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16ecb3-ad86-463a-8a37-45df284a0e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:51","title":"Több üzem dolgozói sztrájkba léptek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak száma.","shortLead":"Az olasz polgári védelem kedden közzétette a koronavírus-járvány adatait. Újra növekedett a fertőzöttek és az elhunytak...","id":"20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2df74d-161b-4342-a4c5-0d4f998cc2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Olaszorszag_koronavirus_jarvany_adatok","timestamp":"2020. március. 24. 18:13","title":"Olaszországban 743 újabb halottja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban robotokkal végeztetik el azt a munkát, amelyet eddig emberek oldottak meg. A csere a tesztek számában is előrelépést jelenthet.","shortLead":"A fokozódó járványhelyzet miatt a spanyol hatóságok nem kockáztatják tovább dolgozóik egészségét, a továbbiakban...","id":"20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=044bdde4-bf8c-4ffd-811e-efdc4810f640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e0c7e-4699-4b67-8256-c8d09667a9d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_spanyolorszag_robot_koronavirus_teszt_mintavetel","timestamp":"2020. március. 25. 08:03","title":"Koronavírus: robotokat vet be Spanyolország, naponta 80 ezer embert fognak tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","shortLead":"Tíz forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag. \r

","id":"20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2685941-3aa9-43de-af77-486cebf62315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_benzin_arcsokkenes_uzemanyag_tankolas","timestamp":"2020. március. 23. 10:48","title":"Megint zuhan a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]