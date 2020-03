Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még el sem készültek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetendő Nemzeti alaptantervhez (NATI) illeszkedő tankönyvek, ám az iskoláknak hamarosan le kell adniuk a rendeléseiket.\r

","shortLead":"Még el sem készültek a szeptembertől felmenő rendszerben bevezetendő Nemzeti alaptantervhez (NATI) illeszkedő...","id":"20200330_nemzeti_alaptanterv_nat_takonyv_iskola_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4eddab8-b107-456b-87ff-f9636692228e","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_nemzeti_alaptanterv_nat_takonyv_iskola_oktatas","timestamp":"2020. március. 30. 07:56","title":"Látatlanban kell megrendelniük a NAT-kompatibils tankönyveket az iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is megköszönték az egészségügyi dolgozók kitartását és munkáját.","shortLead":"A Google egy egyperces videóban mutatta meg, milyen segítőkészek az emberek a koronavírus-járvány idején, majd ők is...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1de375b-4ef9-415a-920c-7ee80fa7b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13537831-386e-4c3d-a16a-b6a8a5de17c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_google_koszonet_video","timestamp":"2020. március. 30. 16:03","title":"Megható videóval mondott köszönetet a Google a járvány ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól ismert Google is tudja.","shortLead":"Nem az az időszak van most, amikor illő lenne tréfálkozni, és ezt a rendszerint igen kreatív április 1-jei ugratásairól...","id":"20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6acb6d-81cb-4f3d-9993-220e5dfb1f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_aprilis_1_trefa_bolondok_napja_google_maps_terkep","timestamp":"2020. március. 30. 10:03","title":"Elmaradnak a Google idei április 1-jei tréfái a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne a hazai ellátás, a mezőgazdaságban azonban emelkednek a beszerzési árak, miközben az eladásiak csökkennek.","shortLead":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne...","id":"202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe483d-f64d-4b9e-97e5-fc118e72d36f","keywords":null,"link":"/360/202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"\"A tőgyet nem tudjuk leállítani\" – élelmiszer lesz, bármekkora legyen is a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra készültek: a legtöbben súlyzót és pingpongasztalt keresnek. A hirtelen megugrott forgalom mellett nagy munka kell, hogy a rendeléseket időben teljesítsék, és van, amikor a külföldről érkező áruk logisztikája okoz nehézséget.","shortLead":"Sokszorosára nőtt a kereslet az otthon használható sporteszközök iránt, amióta az emberek kijárási korlátozásra...","id":"20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec63352-3a09-430e-a8f6-3d4067af08e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c20e7da-e290-47f2-8c9c-e715b29b30b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_otthoni_edzes_felszereles_hervis_decathlon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Alig győzik a boltok tartani a lépést, annyian keresnek otthoni edzéshez felszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","shortLead":"Tizennyolcadik nap - írta a miniszterelnök a videó alatt.","id":"20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e87f666-fba1-4cc9-80cb-80b48cf66d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bdb262-9a6d-443a-9582-0f2ffe78dccb","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Uj_videoval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 29. 18:15","title":"Új videóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Megyénként akár egy vagy két fogorvosi rendelő maradhat a már így is csak akut eseteket fogadó ellátóhelyek közül – annyira kevés ugyanis a védőfelszerelés, hogy csak ezek összecsoportosításával lehet megvédeni a cseppfertőzés-veszélyben dolgozó orvosokat a koronavírustól. Bár a minisztérium rendeletben tette kötelezővé a legjobban védő maszkok viselését, felszerelést nem adott ehhez, sőt, még sebészi maszkot se kaptak két hete, amikor a háziorvosok igen. Jelenleg mindenki abban dolgozik, amiben tud – vagy nem dolgozik. A magánorvosok közül sokan már néhány hónapnyi bezárástól is tönkremennek.","shortLead":"Megyénként akár egy vagy két fogorvosi rendelő maradhat a már így is csak akut eseteket fogadó ellátóhelyek közül –...","id":"20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ea93d-674d-4d30-b126-d716a0da462d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_vedofelszereles_koronavirus_fogorvos","timestamp":"2020. március. 30. 17:30","title":"Az állami fogorvosoknak rettegést, a magánszolgáltatóknak csődöt hoz a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]