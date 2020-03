Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil szervezet szerint jogsértő módon.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil...","id":"20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510f7cf-91ac-4ff2-814d-620ce67591eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","timestamp":"2020. március. 31. 14:07","title":"TASZ: Kegyeletsértő az állami lista a koronavírus áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","shortLead":"A jó hír, hogy a mutációk nem veszélyesebbek az eredeti vírusnál.","id":"20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b285ce21-ba9e-4a5d-b1ea-c3841e745e74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_Mar_nyolc_mutacioja_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. március. 31. 12:12","title":"Már nyolc mutációja van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","shortLead":"Van kiút, csak gyorsan kell cselekedni – vélik az olasz szakértők, akik 13 pontban foglalták össze tervüket.","id":"20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b55f837-562a-47dc-86c8-26f64aff4891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcf2bc-c9ae-450d-916f-03763f6cb6ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Hat_olasz_kutato_leirta_hogyan_indulhat_ujra_az_elet_a_gazdasag_romjain","timestamp":"2020. március. 30. 19:15","title":"Hat egyetemi tanár leírta, hogyan képzeli el az olasz gazdaság újraindulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Autók helyett.","shortLead":"Autók helyett.","id":"20200331_ford_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5c7e93-c587-434b-9f39-c1bd60febb62","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_ford_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:55","title":"A Ford 50 ezer lélegeztetőgépet gyárt 100 nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","shortLead":"Az operaénekes továbbra is jól van, de kezelni kell. ","id":"20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df497bd2-0922-4962-93d7-c1e921be45a9","keywords":null,"link":"/elet/20200330_Korhazba_kerult_a_koronavirussal_fertozott_Placido_Domingo","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"Kórházba került a koronavírussal fertőzött Plácido Domingo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellett az olajpiaci helyzetről is tárgyaltak.","id":"20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8286aa-da91-4620-a2ff-2a3e4841ae36","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Putyin_es_Trump_a_koronavirusjarvanyrol_es_az_olajpiaici_helyzetrol_targyalt","timestamp":"2020. március. 30. 19:52","title":"Telefonon egyeztetett Putyin és Trump ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]