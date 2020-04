Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint még van esélyünk megmenteni a Földet: tudatos döntések sorozatával az évszázad második felére karbonsemlegessé tehetjük a bolygót.","shortLead":"A tudósok szerint még van esélyünk megmenteni a Földet: tudatos döntések sorozatával az évszázad második felére...","id":"20200402_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca95eae-60c2-4427-ae3b-c1dd599c76d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_karbonsemlegesseg_kornyezetvedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 02. 20:03","title":"A Föld sorsa még nem pecsételődött meg, de most már sietnünk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ez a legnagyobb hazatérési akció Magyarország modern kori történetében.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3513cfb6-b11d-4de3-9e16-e40fd507c064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed265eb0-f6de-4e48-b4c0-c5a8851191a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_szijjarto_peter_egyesult_allamok_kanada_mentes","timestamp":"2020. április. 02. 17:18","title":"240 magyart hoztak haza Észak-Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál bebizonyosodott, hogy fertőzött.","shortLead":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál...","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf3241-fb51-4dae-be53-d109a24bec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","timestamp":"2020. április. 02. 11:56","title":"Egy győri fideszes képviselő is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról számoltak be lapunknak New Yorkban élő magyarok. A 8 és félmilliós amerikai metropoliszban már most 47 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, de a legrosszabb még bőven hátravan. A Times Square nyomasztóan üres, ahol korábban fizikailag lehetetlen lett volna megtartani a két méter távolságot, most senki nem jár, az emberek pedig visszahúzódtak otthonaikba és várják a végét. ","shortLead":"Kiürült utcákról, a Central Parkban felállított sátorkórházról, mégis olajozottan működő, folyamatos tájékoztatásról...","id":"20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3569c31-9e0f-4c8e-8cd7-a20a8f7004ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c062b34a-9b06-4872-80a1-8e47f9af9811","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_karanten_beszamolo_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. április. 02. 13:22","title":"\"Megszűnt minden, ami New Yorkot várossá teszi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet, hogy meg kell hosszabbítania Orbánnak, ha a “kényszer ráviszi”. Bejelentette azt is, hogy félmillió forint pluszjuttatást kapnak az egészségügyi dolgozók idén.","shortLead":"Tudja, jön a húsvét, sokan útra kelnének az országban. A kijárási korlátozások jelenleg szombatig érvényesek, de lehet...","id":"20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279ae437-ced3-497d-b98f-e2e147244ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9a2214-bbec-4698-b29e-ca6ca6b8a2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Szerdan_dont_Orban_a_kijarasi_korlatozasrol","timestamp":"2020. április. 03. 07:42","title":"Szerdán dönt Orbán a kijárási korlátozásról, félmilliós támogatást kapnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz kompenzálni.","shortLead":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz...","id":"20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3541d-83b1-4487-bfe8-60df9ad30ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 02. 09:47","title":"50 százalékos visszaesés jöhet a magyar újautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c46d70a-0cb1-421e-b0d0-6e819be4a7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 03. 17:02","title":"Belgiumban és Hollandiában is száznál többen haltak meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]