[{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","shortLead":"Levélben fogják kérni az európai parlamenti képviselők a fideszesek kizárását.","id":"20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635c00a3-3425-4071-8806-66d2f1a576ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_felhatalmazasi_torveny_europai_neppart_frakcio_kepviselok_kizaras_fidesz","timestamp":"2020. április. 03. 17:36","title":"Kizárnák a Néppárt EP-frakciójából a Fidesz képviselőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1440f6-dc46-45de-b30b-9947e482fded","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Kicsit sárgább és sokkal csendesebb, mint egy benzinmotoros Mini, de az élmény ugyanaz, sőt. A britek első, tisztán elektromos meghajtású autója igazán fontos modell, mert kijelöli a Mini márka jövőjét az elkövetkezendő évekre.","shortLead":"Kicsit sárgább és sokkal csendesebb, mint egy benzinmotoros Mini, de az élmény ugyanaz, sőt. A britek első, tisztán...","id":"20200313_Kiprobaltuk_az_elso_elektromos_Minit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1440f6-dc46-45de-b30b-9947e482fded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf214532-6a20-4fd8-a799-a271bf7ad4fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Kiprobaltuk_az_elso_elektromos_Minit","timestamp":"2020. április. 04. 10:40","title":"Jól áll a Mininek a villany? Kipróbáltuk az első elektromos autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Kötelékben érkeznek egész családok a kórházba, mert megfertőzték egymást, ezért a lakáson belül is lehetne maszkot viselni - mondja Andrea Crisanti padovai virológus.","shortLead":"Kötelékben érkeznek egész családok a kórházba, mert megfertőzték egymást, ezért a lakáson belül is lehetne maszkot...","id":"20200404_Egy_olasz_virologus_tovabb_megy_otthon_is_erdemes_maszkot_viselni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45029587-0cc6-4ae9-95e3-7e6ded018d75","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Egy_olasz_virologus_tovabb_megy_otthon_is_erdemes_maszkot_viselni","timestamp":"2020. április. 04. 09:48","title":"Padovai virológus: Otthon is érdemes maszkot viselni, a család is fertőzésgóccá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","shortLead":"Érkezett egy olyan gyógyszer is Magyarországra, amiből Kína csak négy országnak adott a világon.","id":"20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1340520-4bd7-40d5-8818-46562f9d8e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4632d242-06d1-4151-a331-74f433b2b701","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_4_millio_maszk_es_tobb_mint_400_ezer_vedoruhazat_erkezett_Kinabol","timestamp":"2020. április. 04. 13:14","title":"4 millió maszk és több mint 400 ezer védőruházat érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton. Kontroll alatt tudjuk tartani a járványt – mondta.","shortLead":"Egy hónapja regisztrálták az első megbetegedéseket – idézte fel Müller Cecília országos tisztifőorvos szombaton...","id":"20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5729d829-d882-495f-8e7c-39d608ed6433","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Operativ_Torzs_Sikerult_a_robbanast_megeloznunk","timestamp":"2020. április. 04. 10:31","title":"Operatív Törzs: Sikerült a robbanást megelőznünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál az otthonában egyedül élő idős hozzátartozójuk. Kamerarendszer helyett okosszenzorokat telepítenek a lakásba, ezek aztán egy okostelefonos applikáción keresztül jelentik a legfontosabb információkat az aggódó családtagoknak.","shortLead":"Azoknak kínál megnyugtató megoldást egy amerikai cég, akik folyamatosan tudni szeretnének arról, hogy mit csinál...","id":"202014_szulofigyelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec034e7c-d6cc-40cc-ab0e-f14f67f2153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907b8afb-68a4-45f4-ac9c-8abfb60d0edc","keywords":null,"link":"/360/202014_szulofigyelo","timestamp":"2020. április. 04. 15:10","title":"A járvány miatt bezárkózott nagyszülőket is védi ez a találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden téren megpróbáltuk a négy fal közé szorítani. Ez volt a március az Élet +Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Mostanra gyakorlatilag leállt a kulturális élet, nyomokban az online térbe költözött, miközben az életünket minden...","id":"20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f275fb76-6ff4-405f-9bd5-47d981976ae5","keywords":null,"link":"/elet/20200404_A_honap_amikor_a_koronavirus_lenullazta_a_naptarunkat","timestamp":"2020. április. 04. 18:00","title":"A hónap, amikor a koronavírus lenullázta a naptárunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Digitális oktatásnak álcázva készítenek menekülési tervet a családon belüli erőszak áldozatainak, akik a járvány miatt egész nap egy légtérben vannak a bántalmazóikkal. Mióta bevezették a kijárási korlátozásokat, a segélyszervezetek érezhetően több bejelentést kaptak. ","shortLead":"Digitális oktatásnak álcázva készítenek menekülési tervet a családon belüli erőszak áldozatainak, akik a járvány miatt...","id":"202014_eroszak_akarantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d243e0af-8124-446c-beea-8af8ca389b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1024d0-1c74-49b2-b4b8-233808ff422e","keywords":null,"link":"/360/202014_eroszak_akarantenban","timestamp":"2020. április. 03. 11:10","title":"Máris megnőtt a családon belüli erőszakról szóló jelzések száma a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]