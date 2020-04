Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs ülése után. Az otthon több lakójánál múlt héten mutatták ki a koronavírust.","shortLead":"Több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában – jelentette be...","id":"20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4d059-69ce-4bcf-bdbf-1be7aea66e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6efe58d-3831-48ce-a0de-c1b13d54c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Busszal_es_mentovel_vittek_el_a_koronavirusos_betegeket_a_Pesti_uti_otthonbol","timestamp":"2020. április. 09. 19:04","title":"Busszal és mentővel vitték el a koronavírusos betegeket a Pesti úti otthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","shortLead":"Szinte egymás kezéből kapkodják ki a maszkokat a kereskedők. ","id":"20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b9d701-f043-499d-8226-d0c7d23f179c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Oriasi_kereskedelmi_haboru_alakult_ki_a_kinai_szajmaszkokert","timestamp":"2020. április. 08. 06:40","title":"Óriási kereskedelmi háború alakult ki a kínai szájmaszkokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","shortLead":"Ebből az autóból összesen 25 darab készült.","id":"20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ff719c-5301-4441-b1c4-7691a63e99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c7db-81e7-44c3-ab2d-c6f6b582b38d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_Szuperritka_Mirage_Gemballa_GT_karambol","timestamp":"2020. április. 08. 10:52","title":"Videón, ahogyan összetört Manhattanben egy szuperritka Gemballa Mirage GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról, hogy a válság kezelésére pénzbőséget teremtsen. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank gyors kamatemeléssel próbálja megállítani a forint árfolyamának zuhanását, de nem mond le arról...","id":"20200408_Forint_szemben_az_arral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cef24e-27fa-4e5c-8ffc-153dcf526f02","keywords":null,"link":"/360/20200408_Forint_szemben_az_arral","timestamp":"2020. április. 08. 13:00","title":"Egy hét alatt 180 fokos fordulatot tett a jegybank, de mit szól majd ehhez a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c295b32e-e12d-4ac5-8395-dad5ee0afe9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal kisebb a vízigénye, mint a kukoricának és a cukornádnak, így az elsivatagosodott területeken is lehetne termeszteni, és az agávéból készült etanol több termék fontos alapanyaga lehet.","shortLead":"Sokkal kisebb a vízigénye, mint a kukoricának és a cukornádnak, így az elsivatagosodott területeken is lehetne...","id":"20200409_Tequila_mellett_biouzemanyag_es_kezfertotlenito_is_keszulhet_agavebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c295b32e-e12d-4ac5-8395-dad5ee0afe9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe81e84-9716-4287-a5e7-2c4d1812a8a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Tequila_mellett_biouzemanyag_es_kezfertotlenito_is_keszulhet_agavebol","timestamp":"2020. április. 09. 11:08","title":"Tequila mellett kézfertőtlenítő is készülhet agávéból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3901d56f-9e26-4e00-a1e5-e324a5df8c68","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Ahogy Woody Allen mondta valahol, legjobb tudomásunk szerint ez az egy életünk van, ezért jobb, ha vigyázunk rá. És persze a testünkre, egészségünkre is. Férfiként nagy eséllyel számolhatunk azzal, hogy életünk valamely szakaszában lesz gondunk a prosztatánkkal – vigyázzunk arra is, amikor odafigyelünk magunkra. ","shortLead":"Ahogy Woody Allen mondta valahol, legjobb tudomásunk szerint ez az egy életünk van, ezért jobb, ha vigyázunk rá. És...","id":"20200408_Ez_nem_volt_es_sosem_lesz_az_a_problema_amit_szegyellnunk_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3901d56f-9e26-4e00-a1e5-e324a5df8c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e66ebd-88ec-4e08-9966-82cfb5d72db4","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200408_Ez_nem_volt_es_sosem_lesz_az_a_problema_amit_szegyellnunk_kellene","timestamp":"2020. április. 09. 11:30","title":"Ez nem volt, és sosem lesz az a probléma, amit szégyellnünk kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","shortLead":"A Qualitons zenéjére készített remek válogatást az NFI. ","id":"20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260afb93-c21f-42e1-a823-cfdcdda585ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241337c2-57cd-402b-8f1a-da0897788bac","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_Klasszikus_magyar_filmek_tavolsagtartas","timestamp":"2020. április. 09. 17:04","title":"Ezek a klasszikus magyar filmek megmutatják, hogyan tartsunk távolságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott időtartamra kell, hogy szóljanak. ","shortLead":"Marija Pejcinovic Buric javaslata világosan fogalmaz: a koronavírus-járvány miatti rendkívüli intézkedések határozott...","id":"20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc37443-1feb-4142-bfed-de01ab2dcf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2918cf2-6e6d-4e87-89b7-a49bade2b40d","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Koronavirus_es_jogallamisag_utmutatast_adott_ki_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2020. április. 08. 23:05","title":"Félreérthetetlenül üzent Orbánnak is az Európa Tanács főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]