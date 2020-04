Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","shortLead":"A tüzet mostanra ugyan eloltották Csernobil környékén, ám Kijevben közben erősen szennyezetté vált a levegő.","id":"20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400ed957-b9ab-4586-9ad1-68b4ccc085cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac2c5e-c888-4257-8220-0926bd160793","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_csernobil_erdotuz_kijev_levego","timestamp":"2020. április. 17. 15:33","title":"Veszélyessé vált a levegő Kijevben a csernobili erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","shortLead":"Komolyan vették a feladatot, fantasztikus fotók születtek. ","id":"20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a636f61-33ed-4f23-b478-fcccbf97a833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf45d5c-9493-495d-8548-777797cb7acd","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Pecsi_par_Kovacs_Fanni_Hosszu_Norbert","timestamp":"2020. április. 17. 12:26","title":"Világhírű lett a pécsi pár, akik filmes jeleneteket utánoznak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","shortLead":"Nagy körvonalakban már tudni is lehet, mire kell neki ennyi pénz.","id":"202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05ea9369-35bb-4814-bdfd-f46883e06369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d473cbb-aacf-40a7-a46a-0d47eb359c1d","keywords":null,"link":"/360/202016_bilk_holding_waberer_helyet_keres_apenzenek","timestamp":"2020. április. 17. 12:00","title":"Wáberer György helyet keres 3,5 milliárd forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","shortLead":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","id":"20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503878f-e874-41bd-bfb9-45bcaf174c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","timestamp":"2020. április. 17. 07:59","title":"Megérkezett Magyarországra a Volkswagen első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Néhány nap múlva a Facebook és a Messenger üzenetküldő is új reakciógombbal bővül a világot sújtó koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Néhány nap múlva a Facebook és a Messenger üzenetküldő is új reakciógombbal bővül a világot sújtó koronavírus-járvány...","id":"20200417_facebook_reakciogombok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27399823-dbb0-429d-b991-9a134bc205bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af41d81-d9a1-4716-a664-7aaff24e09a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_facebook_reakciogombok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 17. 19:03","title":"Új reakciógombokat vezet be a Facebook a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos következményei lesznek az ország számára. Szerinte az értelmiség egy része azért nem mer felszólalni a kormány intézkedései ellen, mert fél a retorziótól. Az emberiségnek fel kell ismernie, hogy szerényebbnek kell lennie – véli Pálinkás József. ","shortLead":"Az MTA volt elnöke kevésbé fél a vírustól, mint attól, hogy a járványt rosszul kezelik, aminek szerinte súlyos...","id":"20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87534631-dd13-4230-96c2-310c87ad751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b973d9-f1a7-491b-93bf-71799ef97cb0","keywords":null,"link":"/360/20200417_Palinkas_Jozsef_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 17. 18:30","title":"Pálinkás József a Home office-ban: \"Nekem nem jön ki a matek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le autókat.","shortLead":"A kínai gyártók régóta nem csinálnak nagy ügyet a termékekhez fűződő szerzői jogokból, egy az egyben másolnak le...","id":"20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eacdb6ef-2082-4ae3-92b6-c7d65f080536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc92d75d-7537-4b6a-ab71-a61d41dae023","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Hivatalosan_is_bemutatkozott_a_Toyota_Land_Cruiser_kinai_koppintasa","timestamp":"2020. április. 17. 14:13","title":"Hivatalosan is bemutatkozott a Toyota Land Cruiser kínai koppintása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","shortLead":"A tolvajok a koronavírus-helyzetre hivatkozva jutottak be egy idős asszonyhoz, pénzt és ékszereket vittek el tőle.","id":"20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73587d0d-bf3c-42d5-a0c6-48e155575489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a333c0d-8217-4212-8829-d661aa0d22ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Fertotlenitest_igertek_idoseknek_de_megloptak_oket","timestamp":"2020. április. 17. 07:19","title":"Fertőtlenítést ígértek időseknek, de meglopták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]