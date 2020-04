Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák és belga kormánnyal egy pénzügyi mentőcsomag részleteiről.","shortLead":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák...","id":"20200423_lufthansa_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b22157-a279-4ec7-817d-0d1c6d476931","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_lufthansa_veszteseg","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"1,2 milliárd eurós veszteséggel zárta a negyedévet a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közelít a 800 ezerhez a gyógyultak száma.","shortLead":"Közelít a 800 ezerhez a gyógyultak száma.","id":"20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9f2c5-b7a3-44e9-ab41-2226836f130c","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 23. 08:54","title":"Világszerte már több mint 2,6 millióan koronavírus-fertőzöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli munkavégzés miatt egyre többen használják – a súlyos biztonsági problémák ellenére.","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli...","id":"20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd25ee-ad88-423e-bb7c-531fd62cec2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 17:03","title":"3000 százalékkal nőtt a Zoom-használók száma, ömlenek hozzájuk az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","shortLead":"Ha a motorja nem is fog úgy szólni, mint a 30 évvel ezelőtti 205 GTi-nek, élményautózni biztosan lehet majd vele. ","id":"20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a75610f6-c058-455b-a0aa-6cf5e067eaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f21f311-c075-4cfc-94d5-c0acdf4dc260","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Villanyautokent_elhet_tovabb_csak_Peugeot_GTi","timestamp":"2020. április. 23. 11:36","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot GTi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát még szerinte is szoknia kell a piacnak, annyira ritkán használják. A javaslat ahhoz eléggé bonyolult, hogy minden politikus a maga szájíze szerint magyarázhassa, miről szól, pedig ha alaposan megnézzük a részleteket, kiderül, hogy még jól is járhatna vele Európa – már ha néhány tagállam ellenállásán nem bukna el a terv.","shortLead":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát...","id":"20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3dab02-6b7f-4182-be4b-03f3cd44a7c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 24. 16:10","title":"Tényleg adósrabszolgaságot hozna Soros új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff874212-513e-4e18-a05c-528e0541d6f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra ébredtek a családi házban, hogy a sportkocsi áttörte a kerítést.","shortLead":"Arra ébredtek a családi házban, hogy a sportkocsi áttörte a kerítést.","id":"20200423_Ferrarival_csapodott_valaki_egy_delegyhazi_udvarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff874212-513e-4e18-a05c-528e0541d6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0ef9b-79be-4631-8742-49282079e504","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Ferrarival_csapodott_valaki_egy_delegyhazi_udvarba","timestamp":"2020. április. 23. 16:01","title":"Ferrari csapódott egy délegyházi udvarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 első példányait az ígéretek szerint valamikor a nyáron vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Az ID.3 első példányait az ígéretek szerint valamikor a nyáron vehetik majd át a vásárlók.","id":"20200423_ma_ujraindul_a_vw__id3_elso_igazi_villanyautojanak_a_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e089b-f157-4501-ac6a-a61060573f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_ma_ujraindul_a_vw__id3_elso_igazi_villanyautojanak_a_gyartasa","timestamp":"2020. április. 23. 11:21","title":"Újraindul a VW első igazi villanyautójának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","shortLead":"Szokás szerint új képekkel emlékezett meg a királyi család a jeles alkalomról.","id":"20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0093d05f-7877-4c37-9b94-2f1ba13d0ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64f6a16-58c5-43ff-8323-5532484dfbe7","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Lajos_herceg_is_karantenban_unnepeli_a_szuletesnapjat_de_az_uj_fotokon_fulig_er_a_szaja","timestamp":"2020. április. 23. 09:58","title":"Lajos herceg is karanténban ünnepeli a születésnapját, de az új fotókon fülig ér a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]