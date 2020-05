Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb vádpont a milliárdos ellen. Muszáj volt a hvg360-nak a Duma Aktuál titkos archívumából elővenni az egyetlen valódi, bizonyító erejű dokumentumot, ami lerántja a leplet Soros György minden mesterkedéséről a vizilónyúzótábortól a nyíregyházi tájszólásig.","shortLead":"A kormány és a körülötte sertepertélő média ismét nem bírja ki Soros nélkül. Nincs nap, hogy ne jelenjen meg újabb...","id":"20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34a4c85-ebcc-4457-8fea-9a4c9f0abf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75aa89a-f546-43dc-844d-a12a6a46bca0","keywords":null,"link":"/360/20200502_Duma_Aktual_Soros_ugynokei","timestamp":"2020. május. 02. 18:00","title":"Duma Aktuál: Soros György ügynökei - az egyetlen \"igazi\" dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk erősítése pedig kulcsfontosságú a koronavírus-járvány alatt (is). A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége adott hasznos tanácsokat, miből és mennyit fogyasszunk. ","shortLead":"Akár 2-3 hét alatt is felszaladhatnak ránk a pluszkilók a mozgásszegény életmódból adódóan, az immunrendszerünk...","id":"20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f7db3a-61e6-480b-ae71-b1eae7cc75d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a58b20-b0d9-4102-9340-6db160df4f8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200503_Etkezes_a_koronavirus_idejen_hogyan_taplalkozzunk_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. május. 03. 11:00","title":"Étkezés a koronavírus idején: hogyan táplálkozzunk a járvány alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. ","shortLead":"Vidékiek alhatnak Budapesten, de nem ajánlott. ","id":"20200502_Kormanyszovivo_budapestiek_nem_alhatnak_videken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a81fbce-c733-47cf-8d15-f30d67d448a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kormanyszovivo_budapestiek_nem_alhatnak_videken","timestamp":"2020. május. 02. 15:25","title":"Kormányszóvivő: budapestiek nem alhatnak vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Pénzbírságot és két nap elzárást kapott Tornyi Barnabás edző az Egyesült Államokban. ","id":"20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d848e0-b12a-4d8f-b62f-644cf465a15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783899f-f41d-42cd-991e-7985e3ea68f0","keywords":null,"link":"/sport/20200502_Bortonbe_kerult_lopasert_a_magyar_fociedzo","timestamp":"2020. május. 02. 17:10","title":"Lopáson érték Tornyi Barnabás fociedzőt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","shortLead":"A 30 éve a rendszerváltás után megalakult első Országgyűlésre emlékeztek Göncz Árpád szobránál az ellenzéki politikusok.","id":"20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f76824-3797-4bc4-97ff-2845cf79361f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Goncz_Arpadrol_emlekezett_Hiller_es_Gyurcsany_is","timestamp":"2020. május. 02. 19:50","title":"Gyurcsány a \"köztársaságnak hazudott önkényuralom köztársasági elnöknek hazudott bábjáról\" beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","shortLead":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","id":"20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d37671-eaf2-43e2-98d3-965467b5ee12","keywords":null,"link":"/sport/20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","timestamp":"2020. május. 02. 13:48","title":"40 ezer teszt után indítanák újra a Premier League-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon kívánja mindenkinek, hogy az édesanyja érezhesse, van fia.","id":"20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6dcbb95-dcb2-4550-b9b2-127cfc9fc81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0aff8a-0cfc-43d2-b674-d5beec50e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Sporolosan_tudta_le_az_anyak_napi_udvozletet_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 12:47","title":"Spórolósan tudta le az anyák napi üdvözletet Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7145fabd-2ade-4764-8249-2e14c1030d25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néha könnyű – vagy legalábbis annak látszik – a diktátorok élete: nem kell mindig komolyan foglalkozni a valósággal, elég, ha a kényúr betiltja a tényeket. Mint ahogy ez most a koronavírus-járvánnyal is történik: ha például büntetik a maszkviselést, akkor járvány sincs. Hosszabb távon azonban visszaüthet a következetes tagadás is. ","shortLead":"Néha könnyű – vagy legalábbis annak látszik – a diktátorok élete: nem kell mindig komolyan foglalkozni a valósággal...","id":"20200501_Igy_irtanak_ok__a_jarvanymentes_diktaturak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7145fabd-2ade-4764-8249-2e14c1030d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a67123-bcf0-4b6a-bcca-f53cc1cb2db0","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_Igy_irtanak_ok__a_jarvanymentes_diktaturak","timestamp":"2020. május. 01. 20:00","title":"Járványmentes diktatúrák, ahol betiltották a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]