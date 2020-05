Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz tervezőcég.","shortLead":"A vírusfertőzés-veszély minimalizálása érdekében alaposan átalakítaná a repülőgépek üléssorait az Aviointeriors olasz...","id":"20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c158ca09-5958-4d6f-96e1-688101289d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe749ace-4626-44c2-ba1f-67a288f849e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_aviointeriors_kabin_repulogep_ules_koronavirus_virus_fertozesveszely_fertozes","timestamp":"2020. május. 05. 08:03","title":"Átrendezné a repülőgépeket egy olasz cég, a járvány után is praktikus lehet az új ülésrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","shortLead":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","id":"20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15292e22-ead5-4ceb-8840-460a1163ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","timestamp":"2020. május. 03. 18:08","title":"Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tocilizumab-terápiával kezelték őket, egyiküket már felébresztették. ","shortLead":"Tocilizumab-terápiával kezelték őket, egyiküket már felébresztették. ","id":"20200504_kasler_miklos_emmi_orvos_lelegeztetogep_terapia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf55e86f-1c54-4a7e-9c94-bbd9fd85a31f","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kasler_miklos_emmi_orvos_lelegeztetogep_terapia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 14:51","title":"Két magyar koronavírusos orvos is lélegeztetőgépre került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: nemmagyar, restart, lassítás, videoballagás, fesztiválstop.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0039faa5-bed5-4b1b-9584-a93be97b34ce","keywords":null,"link":"/360/20200503_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. május. 03. 19:30","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely nem fogja Ákosra ropni a polbeatet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid, a Budai Református Gyülekezet lelkésze a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Autójukban ülő híveknek tartott Istentiszteletet Budapesten a XI. kerületében, az őrmezői P+R parkolóban Illés Dávid...","id":"20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22dabfa-04b6-470d-ba09-d78d7052ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdda77c-0b0b-40ef-93f6-df76f7fb570a","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Parkoloban_tartott_autos_istentiszteletet_egy_reformatus_pap","timestamp":"2020. május. 03. 15:28","title":"Parkolóban tartott autós istentiszteletet egy református pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","shortLead":"A múlt héten Németországban kapta el a vírust 200 romániai vendégmunkás.","id":"20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6126e2cd-3479-4714-a5bb-8499292c8678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a9c60-3e77-4b6c-8a1b-bfbd4214c3a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_romaniai_munkasok_tomeges_fertozes_hollandia","timestamp":"2020. május. 04. 14:24","title":"Tömegesen fertőződtek meg koronavírussal a vendégmunkások egy holland húsüzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"A kis Smartért elkért összegből akár egy komolyabb sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bcf6d7-ea64-4e2b-b2b7-82730f24480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e3022-b50b-411c-8cef-e215c8ae276c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_meregdraga_apro_tuning_villanyauto_a_brabustol_smart","timestamp":"2020. május. 05. 07:59","title":"Méregdrága apró tuning villanyautó a Brabustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]