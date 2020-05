Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat nyújt új adatfeldolgozó központ keretében. A kedden kötött szerződés aláírói szerint a Lengyelország történetében az eddigi legnagyobb technológiai beruházás terve az innovációs és digitális transzformáció felgyorsítását célozza.","shortLead":"A Microsoft egymilliárd dollárt fektet be lengyelországi digitális fejlesztésekbe, többek között felhőszolgáltatásokat...","id":"20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ac3f636-101f-4694-a284-cdb6afc0e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fd5d1f-8dd3-4dfb-b3ae-f25fb4ee0dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_lengyelorszag_egymilliard_dollar_digitalis_fejlesztesek_adatfeldolgozo_kozpont","timestamp":"2020. május. 07. 21:03","title":"\"Lengyelország Európa digitális szívévé válhat\" – egymilliárd dollárt fektet be a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétéves mélypontra esett az infláció. Ennek az egyedüli oka az, hogy az üzemanyagok ára 22 százalékkal zuhant, az élelmiszerek ára meredeken emelkedik és minden más ár is nő tovább.","shortLead":"Kétéves mélypontra esett az infláció. Ennek az egyedüli oka az, hogy az üzemanyagok ára 22 százalékkal zuhant...","id":"20200508_elelmiszerarak_benzin_inflacio_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841adbe0-89e4-4f7d-9e99-7ead2b809ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_elelmiszerarak_benzin_inflacio_ksh","timestamp":"2020. május. 08. 09:26","title":"Elszabadultak az élelmiszerárak, de az olcsó benzin miatt alacsony lett az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma már 138 ezer fölött van.","id":"20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0692215e-e6e3-4ce6-87cc-1952fdc93d98","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Franciaorszagban_26_ezer_fole_emelkedett_a_halottak_szama","timestamp":"2020. május. 08. 21:28","title":"Franciaországban 26 ezer fölé emelkedett a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében nem meglepő: igen nagyot nőtt a teljesítményük az előző változatokhoz képest.","shortLead":"Éveket kellett várni arra, hogy a Microsoft bemutassa a Surface táblagép és laptop legújabb modelljeit. Ennek fényében...","id":"20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da556aaa-c5d0-46cc-b129-1aff9a9170ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035bade5-04cc-4ccc-8fd6-261b6c0fd405","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_surface_book_3_surface_go_2_laptop_tablagep_specifikacio","timestamp":"2020. május. 08. 19:03","title":"Bivalyerős laptop és új táblagép érkezett: itt a Microsoft Surface Book 3 és a Surface Go 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Álhíreket nem azért érdemes terjeszteni, mert hazugságok, hanem azért, mert jól fel lehet velük bosszantani az ellenséget. Sőt ha ezt a célt el lehet érni úgy is, akkor a hírek akár igazak is lehetnek. ","shortLead":"Álhíreket nem azért érdemes terjeszteni, mert hazugságok, hanem azért, mert jól fel lehet velük bosszantani...","id":"202019_alhirek_gonoszsagbol_nyomjak_afakeet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541bc56e-40bf-4ac1-b7a9-943b42afefc1","keywords":null,"link":"/360/202019_alhirek_gonoszsagbol_nyomjak_afakeet","timestamp":"2020. május. 09. 08:30","title":"Nyomják a fake-et: tévedés, hogy a tájékozatlanság motivál, inkább a gyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","shortLead":"Elon Musk is inkább csak desszertként tekint az elképesztő képességű sportkocsira. ","id":"20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2eb2ed-c3a4-4e1b-8148-d10aeb4384b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_Tesla_Roadster_2_is_kesik","timestamp":"2020. május. 08. 12:32","title":"Még egy ideig csak ígéret marad a horribilis árú Tesla Roadster 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket magukra hagyják, és ezzel is kevesebb lett az éhes száj. Az ókortól a jelenkorig számos hagyományról maradtak fenn emlékek, ahogy még Erdélyből is származik legenda az öregek halálba kényszerítéséről. ","shortLead":"Számos kultúrában pusztító éhínség idején szinte természetesnek hatott, hogy a közösség életben maradásáért az időseket...","id":"202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d74861-ccab-45e0-bffa-a69f1fd6e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63189cce-72bf-4543-a301-6318d2ed60f7","keywords":null,"link":"/360/202019__oregek_felaldozasa__szenicidium__folos_peldanyok__megtalalt_meglettek","timestamp":"2020. május. 09. 11:00","title":"Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy feláldozhatók-e az öregek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]