[{"available":true,"c_guid":"231b3381-e169-4edb-94f4-d7197ba5b310","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európa-nap alkalmából 18 város részvételével született egy különleges karanténvideó.","shortLead":"Az Európa-nap alkalmából 18 város részvételével született egy különleges karanténvideó.","id":"20200509_Europai_ablakokbol_csendult_fel_Beethoven_Oromodaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231b3381-e169-4edb-94f4-d7197ba5b310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9755d00d-94d4-4677-bb5b-8d8cbd608f7d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Europai_ablakokbol_csendult_fel_Beethoven_Oromodaja","timestamp":"2020. május. 09. 12:16","title":"Európai ablakokból csendült fel Beethoven Örömódája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbf627e-bd7c-42aa-a5cf-d37664c2ed5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A 26 tonnás fogás kiemelkedő rekordnak számít: az eddigi csúcs 3,8 tonna volt.","shortLead":"A 26 tonnás fogás kiemelkedő rekordnak számít: az eddigi csúcs 3,8 tonna volt.","id":"20200507_26_tonna_capauszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fbf627e-bd7c-42aa-a5cf-d37664c2ed5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40226718-db64-4213-8961-cfa78653dd1d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_26_tonna_capauszony","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"26 tonnányi cápauszonyt foglaltak le Hongkongban, 38 ezer védett állatról vágták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55e8976-ad9c-4df7-87c1-10f462ac717f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor ma is hajlékony. Vagy mégsem?","shortLead":"A Terminátor ma is hajlékony. Vagy mégsem?","id":"20200508_Zsenialis_poennal_dobja_fel_rajongoit_Schwarzenegger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e55e8976-ad9c-4df7-87c1-10f462ac717f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fecacd-5394-4418-bd8a-188ea0dec943","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Zsenialis_poennal_dobja_fel_rajongoit_Schwarzenegger","timestamp":"2020. május. 08. 08:50","title":"Zseniális poénnal dobja fel rajongóit Schwarzenegger (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen szavakat.","shortLead":"Frissítették a fejlesztők a Google Lens alkalmazást, így már nemcsak lefordítani tudja, de ki is ejti nekünk az idegen...","id":"20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073a7a22-31d8-4b6c-870f-831eae5a0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626fe0b1-8521-4972-a4e2-526813ebf2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_google_lens_kiejtes_szoveg_masolasa_funkcio","timestamp":"2020. május. 07. 18:03","title":"Másol, felolvas, megmagyaráz: hasznos új funkciókat kapott a Google Lens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","shortLead":"Új kötetét mutatja majd be többek között Erdős Virág, Krusovszky Dénes és Nádasdy Ádám is. ","id":"20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7bb56a-0ab6-4691-839f-d274b5dfcca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6f100a-eb23-42ef-9e61-d4f7ebc5e10a","keywords":null,"link":"/kultura/20200508_Online_rendezik_meg_iden_a_Margo_Irodalmi_Fesztivalt","timestamp":"2020. május. 08. 12:46","title":"Online rendezik meg idén a Margó Irodalmi Fesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra biztatni, hogy elfogadják a követésükre használható kódokat (cookie-kat, sütiket).","shortLead":"Az Európai Adatvédelmi Testület új iránymutatást adott ki arról, hogyan nem szabad a weboldalak látogatóit arra...","id":"20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b18ade-0b38-48ad-b13c-c70674ffea02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_gdpr_adatvedelem_europai_unio_bongeszes_sutik_cookie","timestamp":"2020. május. 08. 09:03","title":"GDPR: Betiltották a \"cookie-falat\" és a görgetős beleegyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film koncepciója talány.","shortLead":"A film koncepciója talány.","id":"20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0721b98f-7c68-4e90-9c23-dc1e0f037c13","keywords":null,"link":"/elet/20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","timestamp":"2020. május. 07. 14:45","title":"Szexista reklámvideót készített a Csíki Sör a saját alkalmazottairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","shortLead":"Pálházán és Lillafüreden is lehet vonatozni holnaptól, de csak maszkban.","id":"20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c38087-43b2-4ae9-9249-4b2e55823822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba62de7-bc8d-409a-912d-11223ce40bad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_Ujraindul_ket_kisvasut","timestamp":"2020. május. 08. 10:09","title":"Újraindul két kisvasút, de a maszk kötelező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]