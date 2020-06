Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó napokon végig a volt felesége mellett volt. ","shortLead":"Az utolsó napokon végig a volt felesége mellett volt. ","id":"20200604_Vitray_Tamas_Foldi_Teri_bucsuzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af101015-ec5c-4629-887e-581b8ac17251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260f808c-ccd4-4ddf-8de1-c8931c873315","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Vitray_Tamas_Foldi_Teri_bucsuzas","timestamp":"2020. június. 04. 11:33","title":"Vitray Tamás a kórházban búcsúzott el Földi Teritől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. ","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","shortLead":"A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak.","id":"20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703c7c27-8679-4203-8f46-f84774d0a843","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Az_allam_utan_Meszaros_Lorinc_lehet_az_orszag_legnagyobb_munkaadoja","timestamp":"2020. június. 03. 09:44","title":"Az állam után Mészáros Lőrinc lehet az ország legnagyobb munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","shortLead":"Csak a legvégső esetben szabad Mark Esper szerint a lázadási törvényt alkalmazni, és ez most nem az a helyzet.","id":"20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55f43aea-38a1-4b08-b859-7a2ad855a83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6e6ed1-c55c-4951-89af-4ec1cd6a510c","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_esper_hadsereg_floyd_tuntetes","timestamp":"2020. június. 03. 19:15","title":"Nem vetné be a hadsereget tüntetők ellen az amerikai védelmi miniszter, de nem az övé az utolsó szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És elhunyt 5 idős, krónikus beteg.","shortLead":"És elhunyt 5 idős, krónikus beteg.","id":"20200604_koronavirus_fertozott_magyarorszag_kronikus_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916a493-21cc-4b83-a005-af1bdcf93f32","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_fertozott_magyarorszag_kronikus_beteg","timestamp":"2020. június. 04. 09:33","title":"23 új koronavírus-fertőzött van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","shortLead":"A kutatók azt remélik, hogy így meg tudják előzni, hogy a betegek lélegeztetőgépre kerüljenek.","id":"20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5566d26f-77e7-48ec-a3c3-c048c3d22152","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_Tesztelik_az_ibuprofent_a_koronavirusos_betegek_kezelesere","timestamp":"2020. június. 05. 05:59","title":"Tesztelik az ibuprofént a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal nagyobb az esélye, hogy alacsony testsúllyal jönnek világra a csecsemők, ha az édesanyjuk a terhesség alatt gáz- és olajkutak közelében él. Az alacsony születési súly sajnos számos egészségügyi problémához vezet. ","shortLead":"Sokkal nagyobb az esélye, hogy alacsony testsúllyal jönnek világra a csecsemők, ha az édesanyjuk a terhesség alatt gáz...","id":"20200604_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_babak_gaz_es_olajkutak_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a140e3-a881-4f38-8b9b-010a31874e61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200604_Kisebb_sullyal_szuletnek_a_babak_gaz_es_olajkutak_kozeleben","timestamp":"2020. június. 04. 12:55","title":"Kisebb súllyal születnek a csecsemők gáz- és olajkutak közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","shortLead":"A portásnál tovább nem jutott a gyulai aktivista.","id":"20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa568158-be7c-4160-877c-203b73512e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csokaszucs_gyula_fogadoora","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Elment Csóka-Szűcs az őt feljelentő polgármesterhez, de nem fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]