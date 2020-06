Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek magukhoz. Ha sasszeme van, akkor kiszúrja a hibákat a képen. ","shortLead":"Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő továbbra is karanténban vannak, de az ünnep alkalmából egy fotóst közel engedtek...","id":"20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b622d90e-5249-4990-a760-f1d8cddb1ff9","keywords":null,"link":"/elet/20200610_99_szuletesnapjat_unnepli_Fulop_herceg","timestamp":"2020. június. 10. 10:50","title":"99. születésnapját ünnepli Fülöp herceg, de van valami gond a róla készült új fotóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","shortLead":"A gyár által nyilvánosságra hozott képeken az új típus gyártása vehető szemügyre.","id":"20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32d3929-9e6b-496d-b7e2-e7dadb97f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81a3a83-fdf3-4b5f-b20a-03ce06a437f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_fotokon_a_bmw_440_kilometeres_hatotavu_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. június. 11. 11:21","title":"Fotókon a BMW 440 kilométeres hatótávú elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember is többet tölt le a kelleténél, egy egész közösség bűnhődik miatta.","shortLead":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember...","id":"20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f742299-74e8-493d-bb79-e238caeffcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","timestamp":"2020. június. 10. 13:03","title":"Egy amerikai szolgáltató a környék összes internetezőjét lassítja, ha valaki nagyon sokat tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek, hogy a műszakok előtti hőmérést kijátsszák.\r

","shortLead":"Az egyik gócpont egy olyan városban alakult ki, ahol egy játékgyár alkalmazottai állítólag lázcsillapítókat szedtek...","id":"20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6bd24e-1ee5-4cfc-93b6-83b5fd7a668c","keywords":null,"link":"/vilag/20200611_koronavirus_masodik_hullam_bulgaria","timestamp":"2020. június. 11. 21:25","title":"Már a koronavírus második hullámával küzd Bulgária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459f1db6-bd38-4586-806b-3eb7dbcb0164","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Kevés ügyben tudott a Fidesz olyan alapos, hatékony, igazi újdonságokat hozó reformer lenni, mint a magyar korrupció átalakításában. A NER tíz évét összegző sorozatunk mostani részében az előző évtized korrupcióval foglalkozó kutatásait mutatjuk be: ha ezeket egymás mellé rakjuk, látjuk, hogyan épült teljesen új alapokra a rendszer.","shortLead":"Kevés ügyben tudott a Fidesz olyan alapos, hatékony, igazi újdonságokat hozó reformer lenni, mint a magyar korrupció...","id":"20200611_ner_korrupcio_ner10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459f1db6-bd38-4586-806b-3eb7dbcb0164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ad37bd-3dac-4e9a-852b-23f25ba89ddb","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_ner_korrupcio_ner10","timestamp":"2020. június. 11. 16:00","title":"A NER igazi sikertörténete: a magyar korrupció reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3e139-ecca-48a9-ac62-80247519e858","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mit tehetünk, ha nem fúj a szél és nem süt a nap? A megújuló energiaforrások egyelőre kihívás elé állítanak bennünket, hiszen nem folyamatosan állnak rendelkezésre, és az energia hosszú távú tárolására sincs még gazdaságos megoldás. ","shortLead":"Mit tehetünk, ha nem fúj a szél és nem süt a nap? A megújuló energiaforrások egyelőre kihívás elé állítanak bennünket...","id":"20200610_Tamaszkodhatunk_teljesen_a_megujulo_energiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3e139-ecca-48a9-ac62-80247519e858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ac84f-7a15-4aa6-94e7-fe07ac440e54","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_Tamaszkodhatunk_teljesen_a_megujulo_energiara","timestamp":"2020. június. 10. 14:35","title":"Támaszkodhatunk teljesen a megújuló energiára Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","shortLead":"A csökkentett hasmagasságú olasz sportkocsi erősebb és gyorsabb lett.","id":"20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caca8732-13cc-4526-ad88-7492d07bfef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_mint_egy_falat_kenyer_tuningot_kapott_a_ferrari_f8_tributo","timestamp":"2020. június. 10. 12:36","title":"Közel 800 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]