[{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","shortLead":"A német cég minden jövőbeli modellje megújult logóval mutatkozik majd be.","id":"20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57a82e-11fc-4265-8b16-fc0a2e23a12a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Az_Opel_villamos_logoja_is_hozzaidomul_az_uj_vilaghoz","timestamp":"2020. július. 10. 11:35","title":"Az Opel villámos logója is hozzáidomul az új világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","shortLead":"A rendőrség azt javasolja, aki tud, kerüljön Szlovénia felé.","id":"20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58cb057-d056-409d-84aa-b97b9ee35e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7517df0-ea5b-4182-b9c4-45c61064648d","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_orat_kell_varni_a_horvat_hatarnal","timestamp":"2020. július. 11. 10:00","title":"Több órás a sor a magyar-horvát határnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","shortLead":"A múlt héten 14 ivókutat is átadott a főváros.","id":"20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e66cd214-a36e-495c-988a-fd24184817ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdfc124-0b6c-41ad-8a0b-8f8eaa1f9dc9","keywords":null,"link":"/elet/20200710_budapest_husitosziget_kutyaitato_hoseg","timestamp":"2020. július. 10. 16:54","title":"Budapest hűsítőszigetekkel és kutyaitatókkal harcol a hőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálos baleset érte a politikust.","shortLead":"Halálos baleset érte a politikust.","id":"20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8818e29-75b1-429e-8bff-f9ee949b0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6848c30-ab65-4a43-8db8-4537939df9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_meghalt_Koncz_Ferenc_fidesz","timestamp":"2020. július. 10. 11:20","title":"Meghalt Koncz Ferenc fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. 