[{"available":true,"c_guid":"181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók most megkongatták a vészharangot: ha az állam nem nyúl a hónuk alá, tömegestől mennek csődbe.","shortLead":"Lényegében mára minden állami támogatás elapadt és a turisták is alig-alig jönnek a járvány miatt. A szakmában dolgozók...","id":"20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181482d2-8d65-43ee-9e9b-a1daafa8940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141d594-e409-40dc-8fb9-5aaca6d5a5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_Kivereztunk__csodkozeli_helyzetbe_kerultek_a_magyarorszagi_utazasi_irodak","timestamp":"2020. július. 28. 14:00","title":"\"Kivéreztünk\" – sok utazási irodának esélye nincs a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","shortLead":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","id":"20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb86840a-9d4a-4af2-bcd4-8f553685124e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2020. július. 28. 12:47","title":"Egymilliónál is többen töltötték már ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét mégis sokan megkérdőjelezték, konkrétan hónapok óta keringenek feltételezések, hogy a járvány a kommunista államot sem kímélte, de mivel a társadalom és a sajtó is a diktatúra kontrollja alatt van, nehéz bizonyítékot szerezni erre.



","shortLead":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét...","id":"20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2209dee-5eed-49e0-a923-8010deecdf6f","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","timestamp":"2020. július. 28. 20:00","title":"Gyanúsabb nem is lehetne az első észak-koreai koronavírus-fertőzött, aki nem is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú megerősített üvegét.","shortLead":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú...","id":"20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364d6fbe-ffba-40df-b035-6c93fc85a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","timestamp":"2020. július. 27. 09:03","title":"Nem törik, nem karcolódik a telefon – ígéri az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","shortLead":"Óriási a kár a világ leggazdagabb élővilágú térségében.","id":"20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b52bd6-d622-4bec-8e66-a913a28f9277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74890b7d-d3ec-4ea6-a75d-05540a9f9fe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_Egyre_tobb_erdotuz_pusztit_Pantanalban_a_vilag_legnagyobb_tropusi_mocsarvilagaban","timestamp":"2020. július. 27. 11:14","title":"Egyre több erdőtűz pusztít a világ legnagyobb trópusi mocsárvilágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"Kovács Panka - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot. Galambokon a helyi horgásztó élővilága is eltűnt, Nagyatádon még legalább egy hétig nem lesz ivóvíz, Liszó polgármestere pedig arról panaszkodik, senki nem segít nekik.","shortLead":"Megtippelni sem lehet, mekkora károkat okozott a hét végi eső, ami egy délután alatt hozta a kéthavi átlagot...","id":"20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d5786e-2512-4c76-824f-03a527e9c2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_zala_arviz_lehet_somony_nagyatad_katasztrofavedelem_galambok_vihar","timestamp":"2020. július. 27. 16:40","title":"Készüljünk fel az extrém időjárás miatt elárasztott megyékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett a XX. századtól már a pszichológia tudománya is válaszokat ad a kérdéseinkre. De vajon tényleg meg tudjuk oldani a problémáinkat egy szöveg segítségével?","shortLead":"Évszázadok, sőt évezredek óta keresünk útmutatást, hogy hogyan éljük az életünket. A filozófia és a vallás mellett...","id":"20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b67432a-a4fe-42c3-a559-2bec7136ecb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc211fb5-fb5a-42e6-a65a-4ffac5b57ba7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200728_Mire_jok_az_onsegito_konyvek","timestamp":"2020. július. 28. 15:30","title":"Így használja jól az önsegítő könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]