[{"available":true,"c_guid":"51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább az intézményben.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább...","id":"20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adbc279-2cdb-49c8-b124-56aa7060ffd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Meczner János is felmondott a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","shortLead":"Egymás utáni harmadik éjjel csaptak össze Lipcsében a tüntetők és a rendőrök.","id":"20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d14607df-a81a-482a-893f-ef83759646f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786d2e2c-a4e0-447e-8bcd-3ab2e778091b","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_lipcse_foglalt_haz_zavargas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:15","title":"Foglalt házak kiürítése miatt törtek ki zavargások Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt, hogy melyik csapat kerül veretlenül a csoport élére.","shortLead":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt...","id":"20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b6fb22-1e09-4306-8cc3-be8204b6f303","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:57","title":"Magyarország-Oroszország 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","shortLead":"Cseh Péter korábban a szószékről is akarta támogatni a betelepítési kvótát.","id":"20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d48bb6-f755-4380-9472-cc52bdf2a4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_colibatus_pap_cseh_peter_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:28","title":"A cölibátus feloldását kéri Ferenc pápától egy magyar pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","shortLead":"Több szegedi diák van karanténban, akik valószínűleg egy születésnapi bulin kapták el a koronavírust.","id":"20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65d16e3-289d-408d-a405-ba68bd5aa13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4e2d41-1659-4d08-916c-44433246e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ugyanabbol_az_osztalybol_fertozodott_meg_tobb_diak_koronavirussal_Szegeden","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:04","title":"Ugyanabból az osztályból fertőződött meg több diák koronavírussal Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","shortLead":"A héten tesztelik azokat, akik érintkeztek a fertőzöttekkel. Egyelőre nem rendelnek el iskolaszünetet.","id":"20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d47f5d-2ac1-4ad6-b034-a2ae1f752e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_kapuvar_koronavirusos_diakok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:12","title":"103-an kerültek karanténba egy kapuvári iskolából, három koronavírusos diák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","shortLead":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","id":"20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8cc7b-653f-4fcd-a4c4-d81fb65c00cd","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:18","title":"Eksztázisban közvetítette a francia kommentátor Pierre Gasly győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]