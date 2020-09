Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az első világháború után 81 ezer magyar gyereket tápláltak fel semleges országokban. A Vöröskereszt figyelmét Jan Clinge Fledderus holland főkonzul hívta fel a nyomorúságos itteni helyzetre.

Amikor magyar gyerekek éheztek, külföldről jött a segítség

\r

A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban, miközben az új koronavírus-fertőzések száma tovább növekedett Oroszországban.

Az oroszoknál állítólag tömegek jelentkeznek, hogy teszteltessék magukat a helyi vakcinával

Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.

Pszichológushoz járnak a skót labdarúgók a Fradi elleni vereség miatt A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.","shortLead":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző...","id":"20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4113f6f5-8ded-428f-a536-0310205325eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:50","title":"Mekkora havi törlesztője lehet egy használt autónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","id":"20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3da8-7076-4805-a197-2d2523276395","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:28","title":"Romániában már 4400 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít, ennek egy fejezete a Színház- és Filmművészeti Egyetem einstandolása. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége ezúttal Kolosi Tamás, a TÁRKI alapító elnöke, a Líra Könyv Zrt. vezetője.","shortLead":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít...","id":"20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f539bc-3a9a-48bc-b0fc-6195d3c5384e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Kolosi Tamás a Fülkében: Orbán most veri el a port az értelmiségen a 2002-es és a 2006-os választási vereségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik, hogy az egyik izgalmas projektjének végeredménye is a készülékbe kerülhet.","shortLead":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik...","id":"20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74df9a02-cb9d-43b3-8d7f-5f58c8b8dadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:03","title":"Különleges kis radart költöztetne otthonainkba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]